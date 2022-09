A la découverte des plantes comestibles du Loiret

Dans le cadre des "24h de la Biodiversité", une passionnée de plantes et de cuisine propose une activité gourmande. Vivianne Bichet travaille avec les plantes comestibles depuis trois ans et réalise des ateliers pour les cuisiner.

Saviez-vous que certaines plantes sauvages sont comestibles ? Qu'elles poussent dans votre jardin, sur les bords d'un chemin ou dans la forêt, ces plantes existent depuis bien longtemps. Elles peuvent très bien finir dans nos assiettes. Encore faut-il savoir les reconnaître et connaître leur utilité et leurs propriétés.

La nature à Fleurs de sens

Pour les "24h de la Biodiversité", Vivianne Bichet propose un atelier sur les plantes comestibles. Elle tient le site La nature à Fleurs de sens. Au programme : balade sur les chemins du lac de Bel Air à Olivet pour une découverte de plantes sauvages et comestibles.

Pliez puis roulez la feuille d'ortie avant de croquer. © Radio France - Julien Frenoy

Des orties à toutes les sauces

On peut intégrer l'ortie dans beaucoup de recettes et que ce soit pour du sucré ou du salé. Pour en récupérer, quelques conseils de Vivianne Bichet. "Il faut y aller franco. On prend la tige sous la feuille d'ortie et on tire d'un coup. Ensuite on la plie en deux et on l'a roule. On peut croquer."

Les orties sont riches en Fer et en vitamine C. Viviane Bichet les utilisent pour faire des cakes chocolat-orties, des sablés aux orties, des pates au pesto ou du pâté.

Bercé spondyle, panais sauvage et Cenelle de l'aubépine. © Radio France - Julien Frenoy

La Berce spondyle (à droite sur la photo). C'est d'après Vivianne Bichet juteux et désaltérant. Ou alors cuit à la vapeur en utilisant les feuilles en farce.

Le panais (à gauche sur la photo). Comme la berce, on peut consommer la racine et la feuille. Cette plante peu se cuisiner en infusion ou pour aromatiser un plat.

La cenelle de l'aubépine (au centre sur la photo). Souvent fade et acidulé et pas toujours comestible. En fonction de l'espèce, il y a un ou deux noyaux. On peut le cuisiner en purée et les dissimuler dans des gâteaux.

Au total, Vivianne Bichet a compté plus d'une cinquantaine de plantes comestibles dans le Loiret.

Vivianne Bichet tient le site internet La nature à fleurs de sens. © Radio France - Julien Frenoy

En tout cas, on ne consomme jamais une plante qui se trouve sur un site de passage ou que l'on ne connait pas. Vivianne Bichet va accompagner un groupe de 20 personnes à Olivet de 10h à 13h ce samedi 24 septembre 2022. Malheureusement, il n'y a plus aucune place mais d'autres rendez-vous sont proposés sur son site et Facebook : La nature à fleurs de sens.