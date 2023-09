A la fac de Metz, des cours supprimés à cause d'un problème de sécurité

L'UFR Sciences humaines et sociales de l'université de Lorraine, sur le campus du Saulcy, à Metz

Les étudiants, enseignants et personnels de l'UFR SHS (unité de formation et de recherches en sciences humaines et sociales) de l'université de Lorraine, sur le campus du Saulcy à Metz, ont été avertis ce mardi soir. Aucun cours en présentiel ne sera assuré le mercredi 20 septembre dans le bâtiment actuellement en rénovation.

Selon l'université de Lorraine, une partie du système de sécurité de certains bâtiments, l'aile centrale et l'aile D, n'est pas opérationnelle et l'accueil de personne n'est donc pas possible. Elle invite les professeurs a, soit reporter leur cours ou à les assurer en distanciel, voire à les supprimer si ces deux options ne sont pas possibles.

un retour à la normale attendu dans les meilleurs délais

Aucune décision n'a été prise, pour l'heure, concernant les cours prévus jeudi et vendredi. L'université de Lorraine prévoit un retour à la normale dans les meilleurs délais.

Les cours prévus, ce mercredi, en distanciel, sont eux bien maintenus comme ceux programmés dans l'amphi Demange, abrité dans un bâtiment différent.