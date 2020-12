Savoie : à La Féclaz, un dimanche à la neige

Stéphanie, David et leurs enfants Arthur et Cyrielle arrivent de Saint-Alban-Leysse ; "16,6 km exactement" lance Stéphanie. Ils vont rester trois heures - "oui, bon... on va faire vite" rigole-t-elle - à La Féclaz ce dimanche, pour profiter de la poudreuse. Et il n'y a pas eu besoin de forcer la main aux enfants. "Je veux pas rester devant la télé, vu ce qu'il est tombé ! La neige, le ski, ça donne envie" admet Arthur, 11 ans.

Les enfants ont les luges, mais la priorité de la famille, ce sont les raquettes, "sur le plateau sud qui n'est pas encore tracé, donc beaucoup de neige à charrier avec nous" estime Stéphanie. Ils ne sont évidemment pas les seuls à être là ce dimanche, pour le weekend de l'ouverture partielle du domaine de la station de Savoie Grand Revard. Pas de ski alpin, et toutes les pistes du domaine ne sont damées, mais il y a quand même de quoi faire : raquettes, luge, et bien sûr ski de fond.

Les fondeurs ont pu chausser les skis et profiter des 36 km de pistes de fond de la station © Radio France - Damien Triomphe

Les parkings sont bondés, la plupart des voitures immatriculées 73, quelques 69 disséminées, des plaques suisses également. la famille est garée en bord de route, "il y a vraiment beaucoup de monde ! C'est pour ça qu'aujourd'hui on a pris le parti plutôt de faire de la raquette. Parce que se skier les uns sur les autres, ce n'est pas top top... même s'il y a ici 36 kilomètres de pistes" explique Stéphanie.

Je pense qu'il y a tout Chambéry, tout Aix-les-Bains... il y a même des Suisses ! - Francis, fondeur, des Déserts

Francis habite Les Déserts, il est venu pour refaire du ski de fond. Lui ne restera pas trois heures, c'est sûr : trop de monde. Il réfléchit : "le dimanche, quand il fait aussi beau, il y a vraiment beaucoup de monde. Mais là... quand je suis monté, je m'attendais à voir le tiers de ce que je vois aujourd'hui ! C'est bien que tout le monde puisse en profiter, mais ça fait bizarre de les voir si nombreux sur les pistes de fond".

"Des gens dehors, comme ça, on n'avait jamais vu" s'étonne Gersende, qui loue du matériel aux fondeurs © Radio France - Damien Triomphe

Pour louer des skis et du matériel, il n'y avait que Nordic Attitude à La Féclaz. Les autres sont restés fermés, il faut dire "que l'autorisation est arrivée il n'y a vraiment pas longtemps" explique Gersende, à l'intérieur. Ce n'est pas un dimanche ordinaire, il y a beaucoup plus de monde, "Même quatre fois plus je pense. Les gens dehors, comme ça, on n'a jamais vu ça". Devant le loueur, il y a en permanence une file d'attente. Gersende raconte que certains fondeurs étaient là un quart d'heure avant l'ouverture le matin. Rien que sur la demi-journée, elle compte au moins trois rotations de son matériel.

Les parkings étaient remplis de voiture à La Féclaz ce weekend, tout comme les bordures de chemins © Radio France - Damien Triomphe