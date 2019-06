A la Feria de Nîmes, un espace prévention pour informer les jeunes des risques liés à l'alcool

Nîmes, France

La Feria de Nîmes est souvent un rite initiatique pour les plus jeunes. Le passage obligé vers l'âge adulte. Avec souvent une alcoolisation massive qu'on a du mal à gérer. Depuis 10 ans, la mairie de Nîmes a installé un Espace prévention jeunesse au square Antonin. Tous les soirs, de 20h30 à 4h30, ils sont 9, 6 jeunes étudiants spécialement formés et 3 employés municipaux, à faire de la prévention. Dès le début de la soirée, les jeunes vont à la rencontre des jeunes dans les rues de la ville et distribuent des "flyers" pour les inciter à ne pas boire. " A partir de minuit trente, on commence à avoir les premiers jeunes sur le stand explique Corine Pena du service jeunesse. On leur propose de se reposer, de l'eau. On discute avec eux des risques. Ils peuvent aussi souffler dans un éthylotest."

Corine Pena du service jeunesse de la mairie de Nîmes Copier

Les jeunes ont davantage conscience des risques

Certains mineurs arrivent parfois dans un état d'ébriété avancée à l’Espace prévention jeunesse. Il faut les rassurer tout comme les parents venus les récupérer. Ils peuvent aussi être pris en charge par les secouristes de la Croix Rouge, dont l'un des postes de sécurité avancé, installé juste à côté. Corine Pena qui travaille au service jeunesse de la mairie assure que depuis 10 ans que cet espace existe, les jeunes et les moins jeunes ont davantage pris conscience des risques encourus.

Les jeunes ne gèrent pas toujours bien l'alcool Copier

Entre 21h et minuit 30, des jeux avec des questions sur les risques liés à l'alcool sont organisés sur le stand. Les jeunes peuvent y gagner des places de corrida, de cinéma ou un bon d'achat.

A l'Espace jeunesse on peut trouver de l'eau, des préservatifs et des éthylotests © Radio France - Sylvie Duchesne

"On connait nos limites" Copier