A la fête foraine de Rennes, des sourires malgré le variant

Ils se sont mis à l'écart pour manger leur churros et donc, enlever leurs masques. Il faut dire qu'entre les manèges la foule peut être dense et il faut parfois se faufiler pour progresser au sein de la fête foraine de Rennes, installée esplanade Charles-de-Gaulle.

Ce dimanche 26 décembre 2021 la foule reste importante, malgré les fêtes et le temps maussade. "Dès qu'on rentre, on se lavera bien les mains", explique Céline qui est venue avec son compagnon et ses deux filles.

Venus pour se changer les idées

Pour Rudy, pas d'inquiétude même quand il croise des personnes sans masque, "il faut apprendre à vivre avec le Covid", estime cet habitant de Saint-Aubin-du-Cormier. "On est vaccinés, on met un peu de gel de temps en temps, ... on joue le jeu." Noah lui a le masque sous le menton et assume, "je suis venu ici pour me ressourcer, me changer les idées et pas penser au Covid."

Guillaume de Thorigné-Fouillard reconnaît quand même être surpris. "On pensait qu'il y aurait moins de monde avec la météo, mais apparemment les gens ont besoin de prendre l'air." L'émergence du variant Omicron l'inquiète un peu, "on peut être porteur et ne pas avoir de symptôme si on ne se fait pas tester", mais se sent tout de même protégé grâce à la vaccination.