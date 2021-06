A la Filature de Périgueux, on peut venir voter et se faire vacciner sans rendez-vous ce dimanche

Dimanche, vous pouvez faire du deux en un à la Filature de Périgueux. La salle devenue depuis plusieurs mois le principal centre de vaccination en Dordogne accueillera un bureau de vote pour les élections régionales et départementales, ce dimanche 20 juin. Pour l'occasion, le centre de vaccination propose à chaque personne venue voter de se faire vacciner, et exceptionnellement, sans avoir besoin de prendre rendez-vous. Les équipes du centre de vaccination recevront sans rendez-vous, de 8h30 à 13h et de 14h et 18h.