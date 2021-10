Annulée l'année dernière à cause de la situation sanitaire, la 66e édition de la Foire de Craon se tient dans le centre-ville depuis vendredi 1er octobre jusqu'à lundi 4. Les 180 exposants retrouvent les anciens et futurs clients.

À la Foire de Craon, les commerçants et artisans renouent avec leurs clients

Malgré la pluie, les rues de Craon sont pleines de monde, ce samedi 2 octobre. Des centaines de personnes se promènent entre les 180 exposants, des commerçants et des artisans, installés dans tout le centre-ville pour la 66e édition de la Foire de Craon, dans le Sud-Mayenne. L'année dernière, elle avait été annulée à cause de la situation sanitaire.

180 exposants, commerçants, artisans, entreprises, sont présents à Craon jusqu'à lundi 4 octobre. © Radio France - Selma Riche

"C'est super de pouvoir discuter avec les clients, assure Perrine Leclerc, de la ferme Colas. On échange, on parle de nos produits avec les habitués et il y aussi ceux qui ne connaissent pas."

Atypique et unique

Sur le stand voisin, Julien sert un café à un passant. Il travaille pour la société Équipe Elevage, spécialisée dans le matériel d'élevage. Pour lui, la Foire de Caen est une tradition. "Ça permet de voir nos clients, d'entretenir une relation de confiance avec eux et de leur offrir un verre au client. Et le but aussi, c'est éventuellement d'avoir de nouveaux clients, de se faire voir."

Les exposants sont installés sur des stands dans tout le centre-ville de Craon. © Radio France - Selma Riche

Jean-Louis Desprès, président du comité Foire de Crans, se félicite d'avoir pu organiser la 66e édition de la Foire. L'année dernière, il avait dû l'annuler à cause de la situation sanitaire. "Prendre cette décision d'annuler un tel événement, c'était dur, avoue-t-il. Mais moi, je suis ravi de retrouver cette ambiance. La foire de Craon est atypique puisqu'elle se déroule dans le centre de grandes régions de foires. C'est vraiment unique."

Pour cette 66e édition, entre 15 000 et 20 000 personnes sont attendues jusqu'à lundi 4 octobre.