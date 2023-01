A la foire de l'huile d'Espolla, les visiteurs et commerçants ravis de la réouverture du col de Banyuls

"S'il-vous-plaît ne le refermez pas !". Au col de Banyuls, Marta, une Catalane du sud, s'est arrêtée faire des photos ce dimanche. Cette habitante de Villeneuve-de-la-Raho est ravie de voir les blocs de pierre dégagés. "On en profite pour aller à la foire de l'huile à Espolla, pour voir les amis et la famille qu'on a de l'autre côté. Cela nous a permis de ne pas passer par l'autoroute avec tous les camions... et puis ce chemin est beaucoup plus joli."

ⓘ Publicité

Le col de Banyuls était ouvert ce week-end. © Radio France - Mélanie Juvé

Car les habitants des P.O et de la côte vermeille plus précisément sont effectivement nombreux ce dimanche à venir à la foire de l'huile d'Espolla, de l'autre côté des Albères. Et beaucoup sont passés par le col, rouvert vendredi par un collectif catalan.

"On est très contents d'être passés, je trouve ça inadmissible qu'on nous prenne pour des idiots depuis deux ans", juge Francis d'Argelès-sur-mer. "C'est une honte absolue, renchérit son ami Franck. S'il y a des clandestins, ils ne passent pas par le col de Banyuls. Donc priver des gens qui sont à proximité de se voir... c'est une honte. Sans venir forcément à Espolla, c'est un endroit où j'adore passer, pour randonner, c'est magnifique."

Les commerçants d'Espolla ravis

"Malheureusement, je pense qu'il va fermer très vite.. mais on va continuer à se battre pour qu'il reste ouvert à l'année, assure le maire d'Espolla, Carles Lagresa i Felip. C'est pour nous un plaisir que les gens du Roussillon viennent... que ce soit pour la foire de l'huile ou toute l'année, ce sont nos voisins, et ils doivent pouvoir passer par le col de Banyuls."

"Les autres années, il n'y avait pas autant de Français, et là on remarque le changement ! se rejouit Sandra, vendeuse sur un stand d'huile d'olive. A Espolla, on est très engagés pour la réouverture, alors on est contents !"

L'une des pierres du col exposée en centre-ville

L'association "Albères sans frontières" a tenu un stand lors de cette 26e fête de l'huile, en exposant notamment l'une des pierres dégagées par tractopelle vendredi soir. Les visiteurs y ont écrit des mots, en faveur de la réouverture définitive.

L'une des pierres fermant le col de Banyuls. © Radio France - Mélanie Juvé

Les visiteurs ont écrit des mots pour demander la réouverture définitive. © Radio France - Mélanie Juvé