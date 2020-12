À la frontière, douaniers et policiers déconseillent aux vacanciers d'aller skier en Suisse

"Notre rôle de douanier est de contrôler les voitures. Là, on a cette 'petite casquette', on fait une recommandation pédagogique en plus aux personnes qui entrent en Suisse" expose Alexandre, douanier, à la barrière de Bardonnex. Ce samedi et ce dimanche, les vacanciers qui franchissent la frontière de Haute-Savoie vers la Suisse peuvent être stoppés par des douaniers ou des policiers mobilisés pour les sensibiliser à la situation épidémique côté helvète, "où le virus circule trois fois plus qu'en France" selon le préfet haut-savoyard Alain Espinasse.

Aucune sanction, mais de la recommandation. Les vacanciers français sont arrêtés juste avant la frontière suisse par les douaniers, qui échangent avec eux quelques dizaines de secondes. Ils leur demandent ce qu'ils vont faire en Suisse, et leur recommandent la prudence.

Des tracts distribués aux barrières de Bardonnex, Vallard, Vallorcine, Saint-Gingolf et Châtel

Les 'cibles' : ceux qui montent en stations suisses, ont les skis sur leur galerie, ou les combinaisons prêtes à servir. Sur la cinquantaine de voitures contrôlée ce samedi matin à Vallorcines, la police a rencontré des skieurs dans la moitié environ. "On leur a déconseillé d'y aller. Il n'appartient pas à la France d'interdire l'accès aux stations en Suisse, par contre on leur dit : faites attention, vous allez dans un territoire où le taux d'incidence est trois fois plus élevé qu'en France, et vous savez qu'en allant dans les stations où il y aura beaucoup plus de monde, vous augmentez encore plus ce risque" précise le préfet de Haute-Savoie.

De nouvelles distributions de tracts sont prévues ce dimanche matin, à la plate-forme de Vallard, à Vallorcine et à Châtel © Radio France - Damien Triomphe

Des tracts sont distribués aux automobilistes, recommandant d'éviter les rassemblements en Suisse et de respecter les gestes barrières. Il y est également écrit : "en cas de symptômes de la Covid-19 sur place, il est impératif de consulter un médecin et de se faire tester dans les plus brefs délais. Il est également impératif de s'isoler sur place pendant une durée d'au moins sept jours, si vous présentez des symptômes de la Covid-19, si vous avez été en contact avec un cas confirmé ou si vous êtes vous-même cas confirmé".