A la frontière entre Moselle et Alsace, un supermarché à ciel ouvert de vente de feux d'artifices

Les vendeurs de pétards et artifices ont investi la zone commerciale de Phalsbourg

La nuit de la Saint Sylvestre approche et avec elle la tradition en Alsace de tirer des pétards et des feux d'artifice. Comme depuis trois ans, la vente et l'utilisation de ces feux d'artifice sont pourtant interdite s dans toute l'Alsace jusqu'au 3 janvier. Que ce soit dans le Bas ou le Haut-Rhin.

ⓘ Publicité

Sauf que la vente de certains types de feux d'artifice est autorisée en Moselle. Alors à la frontière Alsace/Moselle, du côté de Phalsbourg, les vendeurs se sont installés un peu partout. Et la zone est un peu devenue un supermarché du pétard et artifice. Premier en vue, la remorque de Jérôme, vendeur installé juste derrière le rond-point de l'autoroute, sur le parking du Norma.

"Le propriétaire du terrain me donne l'autorisation de m'installer depuis plusieurs années. Il y a des voitures qui passent de tous les côtés, il y a le parking du magasin. Donc, les gens passent et me voient obligatoirement" dit-il. Sur son stand coloré, il y a un peu de tout.

"Il y a de la fusée, de la batterie, de la fontaine, de la mitraillette, les packs pour les enfants, les claque doigts, les feux d'artifice professionnels, il y a de tout" explique-t-il, précisant être obligé de demander les cartes d'identité pour certains produits. Et respecter l'interdiction de vente aux mineurs. Mais il y a là de quoi faire tout type de feux d'artifices. De 15 secondes à 2 minutes de tir. De 4 euros de budget à plus de 250.

Dans le centre ville de Phalsbourg, une boutique de pétards et artifices © Radio France - France Bleu Alsace

"Je préviens, mais je ne suis pas de la police"

Sur le stand ce jour-là, plusieurs acheteurs, dont Olivier. "J'achète pour la Saint Sylvestre à minuit chez moi, avec les enfants deux ou trois pétards, et voilà" explique ce client venu avec un budget d'une cinquantaine d'euros. Mais ne lui demandez pas d'où il vient. "Je ne vous dirai rien". Façon d'éluder alors que de nombreux clients sont originaires d'Alsace où la vente et surtout le transport de feux d'artifice sont pourtant interdits par arrêté préfectoral.

"J'ai des clients alsaciens. Je les préviens, je leur dis que c'est interdit, après moi je ne suis pas de la police, je ne peux pas les suivre, c'est pas mon métier" plaide Jérôme, le vendeur.

Un peu plus loin devant l'Intermarché (où un autre stand de vente d'artifices est installé), deux Alsaciens sortent avec plus de 600 euros de feux d'artifice - à tirer à Strasbourg - glissent-ils hors micro. Les achats ici par des Alsaciens ne sont pourtant pas le principal problème assure Pascal, qui tient un stand de feux d'artifice tout à fait légal sur la place d'arme de Phalsbourg.

"Il y a toujours des Alsaciens. Je ne vais pas vous dire non. Mais c'est la roulette russe pour eux. Ils ont une chance sur deux de passer entre les mailles du filet. Quand ils viennent, les mecs savent qu'ils ont une chance sur deux de se faire confisquer tout ce qu'ils ont. Cela complique le business. Ce n'est pas la bonne solution de tout interdire. En Moselle on n'a pas eu de gros problèmes comme en Alsace surtout que de nombreuses catégories sont prohibées. Le vrai problème, c'est la vente sur internet, qui font des livraisons des pays de l'Est. Ce sont eux le problème. Ce n'est pas nous. Nous sommes pénalisés alors que nous ne sommes pas fautifs" plaide-t-il.

Rappelons qu'acheter des feux d'artifice en Moselle pour les rapporter et les tirer en Alsace est illégal. Puisque si la vente de certaines catégories de feux d'artifices est bien autorisée en Moselle, la vente, le transport et l'utilisation de tous ces produits sont ensuite interdits en Alsace.