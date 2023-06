A la gare de Laval, une centaine de logements vont sortir de terre côté nord, 400 places de parking prévues

A Laval, le quartier de la gare poursuit sa mue. Alors que l' aménagement de la partie sud est toujours en cours , les élus lavallois ont présenté le projet pour la restructuration de l'îlot parvis nord, de l'autre côté de la passerelle et le long de la rue du Dépôt. C'est le projet du promoteur immobilier parisien Redman qui a été retenu.

Florian Bercault, le maire de Laval et président de Laval Agglo rappelle quel est l'objectif : "la volonté est de faire un Laval à hautes valeurs humaines et environnementales. Il y aura donc du logement abordable, du logement social. Et le besoin d'avoir de la nature en ville, en préservant des parcelles de terre et en plantant des arbres. D'ailleurs, 25% de l'ensemble de la zone concernée sera conservée en pleine terre."

Deux ans de chantier

Six immeubles vont sortir de terre, ce qui représente une centaine de logements. Besoin de logements, besoin aussi de stationnement. 400 places de parking seront proposées en-dessous des bâtiments. "Il y aura 200 places privées pour les habitants et les entreprises alentours et 200 places pour le public" précise Florian Bercault.

Les travaux devraient débuter à la fin de l'année 2024 pour s'achever début 2027. Coût total du projet, entre 18 et 20 millions d'euros.