A la gare de Rennes, les Bretons partent au ski : "mes premières vacances depuis un an !"

Dans le hall de la gare de Rennes, l'écran des départs affiche des destinations qui sentent bon le ski et la poudreuse : Chambéry, Albertville ou encore Bourg-Saint-Maurice. De la mer à la montagne, ce samedi 20 février, des dizaines de Bretons prennent le train en direction des Alpes.

Il est tout juste 8h du matin quand Thibault, Sandrine et leur petite Julia font leur entrée à la gare en traînant deux grosses valises."On part aux Menuires !" sourient le couple. "Ça va nous faire du bien de souffler ! Il faut un peu oublier le quotidien. Nous sommes déjà allés là-bas pour les vacances de Noël. Il n'y avait quasiment personne et dans l'hôtel on s'est vraiment senti en sécurité par rapport au Covid," confie Thibault.

On craignait un nouveau confinement !

Au premier étage de la gare, bonnet sur la tête, Mickaël, arrivé de Granville avec sa compagne, son fils et son neveu est aussi très impatient. "On a pris les snowboards et ça va être du plaisir pendant une semaine. Il n'y a pas de remontées mécaniques, c'est vrai, mais on va marcher c'est pas bien grave !". Son neveu Alexandre, âgé de 21 ans, acquiesce. "J'ai vraiment besoin de repos, les cours sont déjà pénibles mais avec le distanciel c'est pire, il faut souffler."

Jessica, une habitante de Bain-de-Bretagne, a déjà ses après-skis au pied. "Je suis en télétravail depuis octobre, j'ai envie de respirer. Ce sont mes premières vraies vacances depuis un an et j'ai envie d'en profiter et de faire profiter mes enfants." Fanny, une Rennaise, avait réservé ses billets au mois de novembre. "On craignait un nouveau confinement mais finalement on peut partir ! Ça va être différent des autres années, mais là il devient urgent de voir autre chose, j'ai hâte !"