À la gare routière de Laval, le pass sanitaire n'était pas prêt pour tous les passagers

Le pass sanitaire étendu entre en vigueur ce lundi 9 août. Il faut notamment présenter la preuve d'une vaccination complète ou d'un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures pour voyager en car, TGV et Intercités. Mais tout le monde n'a pas suivi le protocole, à la gare routière de Laval.

Les voyageurs ne sont pas nombreux ce lundi 9 août, sous le préau de la gare routière de Laval, mais tous sont au courant du nouveau protocole sanitaire en place. A partir de cette date, l'accès aux bars, restaurants et cafés est conditionné à la présentation d'un pass sanitaire : la preuve d'une vaccination complète au Covid-19 ou d'un test négatif au virus de moins de 72 heures. C'est aussi le cas pour les voyages interrégionaux et internationaux en cars, TGV et trains Intercités.

Une organisation supplémentaire

Mais si les contrôles sont aléatoires dans les trains, tous les conducteurs de cars à destination d'une autre région que celle de départ contrôlent systématiquement les QR codes de leurs passagers.

Tina, 23 ans, s'est préparée en conséquence. Artiste de cirque, elle a fait un test antigénique le matin même en pharmacie pour prendre son car vers Paris, après avoir participé au festival de l'Arbre Bavard, à Andouillé.

Ça demande beaucoup d'organisation en plus, surtout qu'on était cinq personnes de notre troupe à ne pas être vaccinés, explique Tina. Je me suis résolue à me faire vacciner pour continuer à voyager pour mon métier."

De la tolérance, même sans QR code

Pour autant, tout est en règle pour Tina lorsqu'elle rentre dans le bus. A l'arrivée du car, tous les passagers se mettent en file indienne devant le conducteur, Olivier, qui scanne leurs QR codes avec son téléphone portable avant de les autoriser à monter. Problème : Daphné, 24 ans, n'a qu'une feuille A4 à présenter.

Je croyais que mon certificat de vaccination suffisait, on ne m'a rien donné d'autre, s'étonne Daphné. Je vais essayer de me débrouiller avec l'application TousAntiCovid, mais c'est la première fois que je l'utilise. J’espère que ça va passer sinon je ne peux pas aller en vacances à Lille !

Olivier, le chauffeur de son car, préfère lui faire confiance. C'est son premier cas de non-respect du protocole, alors il laisse la jeune femme monter dans le véhicule, en attendant de récupérer son QR code sur le site de l'Assurance maladie.

Daphné trouve finalement le précieux sésame avant le départ. Mais même si elle ne l'avait pas trouvé après que le car ait démarré, Olivier ne l'aurait pas fait sortir : "Ça serait trop tard de toute façon, explique le conducteur. On ne nous a pas donné pour consignes de faire preuve de tolérance, mais bon, on est humains."