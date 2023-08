À la Grande-Motte, des poubelles pour nettoyer l'eau de mer

Elles fonctionnent comme des filtres de piscine. Huit poubelles de mer ont été installées dans le port de la Grande Motte. Un courant est généré et attire les déchets autour de ces poubelles, appelées "seabins". L'eau est aspirée par le haut de la machine, puis rejetée. Un filtre sous forme de sac en toile de jute récupère les détritus. Un boudin absorbeur traite également les hydrocarbures. D'une capacité de 25kg, les seabins filtrent 25 000 litres d'eau par heure.

"On collecte beaucoup de microplastiques, mais aussi des mégots, des végétaux et beaucoup d'objets en plastique type bouteille d'eau, tout ce qui flotte à la surface", explique Mélina Blairvacq, qui travaille au port. Deux heures sont nécessaires aux agents du port pour faire la collecte des huit poubelles réparties sur le port. Le ramassage s'organise tous les jours ou tous les deux jours, en fonction de la pollution et donc de la météo.

"L'objectif est de valoriser ces déchets, on est en train de travailler au tri qu'on va pouvoir faire". On arrive à en collecter beaucoup parce que le maillage du sac permet de les collecter complété le dispositif par le DPOL, un système qui permet de collecter les plus petits déchets. Piloté avec une manette, ce filet ce tend

De quoi faciliter la tâche des agents du port, situé en plein cœur des commerces et des habitations. l'avantage est un nettoyage plus régulier des bassins "On va solliciter moins l'humains parce que c'était un travail ingrat de faire le tour des bassins avec uNe épuisette et un sac. C'est beaucoup plus simple à gérer" Mélina Blairvacq travaille au port. Elle fait la tournée des poubelles. . c'est un travail qui était fait par des agents avec une épuisette qui est automatisée par le biais de ces seabins mais il faut encore les entretenir régulièrement, les vider quasiment tous les jours. Ca fait gagner du temps pour la collecte, mais il y a beaucoup de maintenance parce qu'il y a des algues et des coquillages qui se collent qu'il faut donc nettoyer régulièrement, les sacs s'abiment, les pompes peuvent casser. Il y a toute une maintenance à avoir, ca ne remplace pas tout mais ca fait quand même beaucoup.

Les poubelles sont positionnées dans les endroits stratégiques du port. En fonction des vents dominants. pour couvrir les points les plus pollués du plan d'eau par ex l'été il y a plus d'acitivité donc on va récupérer lplus de plastique, l'hiver, il va y avoir plus de végétaux avec les tempetes quand on a un vent dde sud, les seabins qui sont du côt nord récupèrent plus de déchet et inversement , elles sont positionnées aux quatre coins du port, selon le vent

curiosité on est assez complimentés sur la propreté générale du port Elles sont assez silencieuses sonc il n'y a pas de problème avec les usagers; Ils participent parfois à la collecte. Il suffit de retirer le sac et d'aller la vider dans la poubelle la plus proche. C'est aussi un oibjet de curiosité, on a aussi travaillé à installer des panneaux pour sensibiliser On accompagne un dispositif de sensibilisation auprès des écoles, qui viennent comprendre le système et être sensibilisé aux déchets marins Une poubelle coute environ 3000 euros,

l'environnement a toujours été une préoccupation du port de la Grande Motte, puisqu'on a une activité qui n'est pas forcément compatible avec l'écologie mais qui est pourtant très liée au milieu naturel. Donc on essaye de limiter notre impact environnemental et d'être acteurs dans les solutions.

Ce projet imaginé par deux australiens a été testé à La Grande Motte Le port a été pilote de l'expérimentation de ces poubelles en 2016. Cherchant à innover. Les seabins sont maintenant commercialisées dans le monde entier. C'est d'ailleurs le port de la Grande Motte qui a contribué à développer ces poubelles. Port pilote de la société port alu marine qui les a développé, sur une idée de deux entrepreneurs australiens. Collaboration qui a permis d'installer 8 seabins. fixes, pontants flotantsil y a eu beaucoup de tests fait, les filets n'étaient pas adéquats... ca a été une période de recherche et développememnt avant d'installer les sea bin sur le port. on a été contactés par différents ports qui pensaient que quand la seabin était en place, il n'y avait pas besoin de s'en occuper. mais il y a quand meme des agents mobilisés, pour de sheures de maintenance et de collecte. Il faut surveiller, nettoyer et ca peut refroidir différentes structures

