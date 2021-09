A la Guinguette de Monflours, on danse au bal musette, on rigole mais des voisins se plaignent du bruit

Il veut refaire vivre l'esprit du bal musette à la Guinguette de Montflours mais ses voisins l'en empêchent. Roch de Robien est le co-gérant de l'établissement sur les bords de la Mayenne. Il l'a repris au cours de l'été 2020 en pleine crise sanitaire et cet été, avec une épidémie sous contrôle, il a organisé deux bals musette. Mais un couple de retraités, qui vit à proximité, se plaint du bruit. Il a tenté de les rencontrer, en vain.

Roch de Robien a reçu plusieurs courriers de la Préfecture pour nuisances sonores alors qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de faire danser ses clients : "On a fait deux grands bals, le 13 juillet et mi-août. Il y avait à chaque fois 800 personnes, des gens heureux. Rendez-moi l'autorisation du bal musette et tout le monde sera content". Les retraités n'ont pas donné suite à nos demandes afin qu'ils puissent s'expliquer sur leur démarche.

►► ECOUTEZ