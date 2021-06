A la Madeleine, Romain va enfin ouvrir son restaurant mercredi

"Encore quelques coups de peinture et puis ça sera bon !". Romain Decalonne est un peu stressé mais impatient d'ouvrir enfin son bar-restaurant, Chez Snatch, à la Madeleine. En janvier 2020, juste avant le début de la crise sanitaire et du premier confinement, il rachète une ancienne crêperie après avoir quitté son travail d'analyste financier. En novembre, le restaurant ouvre, mais uniquement pour faire de la vente à emporter, second confinement oblige.

Mais ça n'a pas entamé la motivation de Romain, bien au contraire : "Ça nous a permis de connaître notre clientèle, de nous faire connaître et puis aussi de nous roder en testant des recettes". Il le reconnaît quand même : "La réouverture des terrasses il y a plus de deux semaines, ça nous a fait mal." Car le bar-restaurant, placé au bord de la rue, ne peut pas accueillir de tables en exterieur.

Romain a quitté son travail d'analyste financier fin 2019 pour se lancer dans la restauration © Radio France - Florent Vautier

Dans la salle de près de 100 mètres carrés, avec la distanciation sociale, il devrait y avoir 36 personnes, avec pas plus de 6 personnes par table, protocole sanitaire oblige. "Il reste encore les QR Code à mettre sur les tables, et puis surtout à prendre nos marques, car on ne sait pas trop ce qui va se passer mercredi", confie Romain avec un peu de stress. "C'est la découverte mais c'est surtout du bon stress et on est pressé surtout !". Pour Romain et ses 3 salariés, la journée de mercredi verra enfin la concrétisation d'un projet mûri depuis des mois et que la crise sanitaire n'a pas entamé.