Une vingtaine de couples mariés depuis 40 ans et plus ont célébré l'amour à la mairie de Biot.

L'amour ça dure toujours dit la chanson, et ça s'est vérifié mardi 21 février, à Biot, lors de la cérémonie "Mariages à l'honneur". Organisée depuis presque 10 ans par la mairie, cette cérémonie réunie des couples qui fêtent leurs 40 à 65 ans d'union. Chaque tandem reçoit un bouquet et un diplôme, avant de faire un discours, l'occasion de se retrouver et de mettre l'amour à l'honneur. Cette année, une vingtaine de tourtereaux étaient présents.

55 ans d'amour : les noces d'orchidée

Claude et Sylvie, mariés depuis 55 ans honoraient leurs noces d'orchidée. C'est sur les plages du Morbihan que les deux parisiens ont eu le coup de foudre, il y a bientôt 60 ans. Après des premiers rapprochements sur le sable, Claude a traversé la capitale deux fois par semaine pendant plusieurs années pour retrouver Sylvie, "et je l'appelais tous les soirs pendant des heures, que ça faisait râler mes parents" raconte le septuagénaire.

40 ans d'amour : les noces d'émeraude

Jacques et Marianne, célébraient leurs noces d'émeraude, soit 40 ans d'amour. Pour eux, ils n'y a pas de recette magique simplement "de l'amour, de l'amour, et des concessions." Les amoureux se sont rencontrés en 1981, à Nice, au laboratoire vétérinaire où Marianne travaillait. Jacques venait pour acheter une mobylette, au final, il est reparti avec l'amour ! Encore fous l'un de l'autre, ils espèrent que leur couple va durer encore longtemps, et pourquoi pas 40 années de plus !