À la mairie de Bischheim, on n'allume pas la clim pour le deuxième été de suite, malgré les fortes chaleurs

Dans les bureaux de la mairie de Bischheim, avec l'extinction de la climatisation, la température atteint parfois les trente degrés ces jours-ci, voire plus. C'est difficile à supporter certains jours, assurent certains employés, hors micro.

Sandra, qui travaille à l'étage, s'est accommodée de la situation : "Oui, il fait chaud, on ne va pas le cacher. Mais dès qu'on peut, on ouvre les fenêtres et les portes, ça fait un courant d'air naturel agréable. Je bois un peu plus souvent aussi. Et je trouve qu'il faut aussi être solidaire vis à vis de nos collègues qui travaillent dehors ou de ceux qui travaillent dans le bâtiment. Eux sont dehors sous le cagnard et ils continuent de travailler sous les fortes chaleurs. Donc je trouve que c'est un petit effort qu'on fait, par rapport à ceux qui travaillent dehors".

Des trucs et astuces pour se rafraîchir sans clim

L'une de ses collègues place régulièrement une serviette humidifiée sur le cou pour se rafraîchir. Les employés peuvent utiliser des ventilateurs, faire davantage de pauses pour se rafraîchir et boire, manger des glaces parfois.

Ça fait deux étés maintenant que la clim est éteinte à la mairie de Bischheim par souci environnemental. "La demande des élus a été de limiter les impacts environnementaux, justifie la directrice générale de la mairie de Bischheim Marie-Laure Legendre. La clim, qui réchauffe l'extérieur et consomme des énergies, n'est pas forcément la consommation la plus vertueuse".

Marie-Laure Legendre explique que les employés ne sont pas venus se plaindre particulièrement dans son bureau ("certains se plaignaient plus quand on mettait encore la clim"). Le Code du travail n'oblige pas les entreprises à installer des climatisations, mais l’employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses salariés et protéger leur santé. "Si on devait constater qu'une période de chaleur était longue et intense, on actionnerait la clim, soutient Marie-Laure Legendre. Mais on sait déjà qu'on va vers un rafraîchissement dans quelques jours, donc on n'est pas sur une période longue et intense".

Les usagers de la mairie de Bischheim estiment la mesure est plutôt pertinente. "Je trouve que la température est supportable, ça ne me choque pas de faire des économies à ce niveau-là", raconte cette habitante venue chercher son passeport.

La clim est actionnée dans la résidence pour personnes âgées et dans les structures petite enfance

"Je suis enceinte, j'ai chaud à l'extérieur, j'ai chaud dans ma voiture, mais ici à la mairie, ça va, la température est plutôt agréable, témoigne Gwendoline, qui avait un rendez-vous à la mairie. Moi, je n'aime pas quand les clims sont trop fortes. Il suffit de traverser la rue, dans la banque, il fait dix degrés de moins. C'est limite pour tomber malade".

La municipalité de Bischheim allume tout de même la climatisation dans la résidence pour personnes âgées et dans les structures petite enfance. Elle adapte aussi l'été les horaires du personnel communal qui travaille dehors et qui commence si possible à 6 heures du matin.

Elle a réduit aussi le chauffage l'hiver dernier. Il avait été mis en route le plus tard possible (le 28 novembre) et on chauffe beaucoup moins qu'avant, par souci d'économies.