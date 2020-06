A la mairie de Pau, les mariages en petit comité ont repris cette semaine

"On l'a fait ! On a vaincu le Covid !" A la sortie de la salle des mariages de la mairie de Pau, Sebastian et Natalia sont heureux d'avoir réussi à se marier. Même s'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit dans de telles conditions. "C'est particulier... On ne devait pas être plus de huit puisqu'avec l'adjointe au maire et l'employée de l'état civil nous atteignons les dix personnes dans la salle. Alors nous avons revu notre organisation et opté pour une cérémonie plus virtuelle", explique Natalia. En plus des six invités qui les accompagnaient, 75 de leurs proches ont suivi le moment en direct vidéo, depuis chez eux. Chaque couple s'adapte à la situation sanitaire comme il le peut.

A la sortie Sebastian et Natalia sont ravis d'avoir enfin réussi à se marier, malgré le Covid. © Radio France - Manon Claverie

Les élus et le personnel de la mairie aussi. "Nous condamnons une chaise sur deux pour respecter la distance réglementaire d'un mètre et désinfectons les stylos et registres entre chaque mariage. Et puis _nous portons un masque_, sauf pour la lecture où je l'enlève", explique Christelle Bonnemasou-Carrère, adjointe en charge de l'environnement, du développement durable et de l'innovation.

Pour leur dîner de mariage, Sebastien et Natalia ont dû réduire de moitié le nombre d'invités pour ne pas excéder les dix personnes. Ils ont également annulé la fête qu'ils prévoyaient en septembre, mais espèrent pouvoir l'organiser l'an prochain. En attendant de retrouver leurs proches, ils prennent cette situation à la dérision : "Le Covid nous a donné une excuse. Nous avons pu dire à certains invités : 'désolé, mais on ne peut pas t'inviter à cause du virus'", plaisantent-ils. C'est le quatrième couple palois à se marier depuis le déconfinement.