120 détenus pour 58 places à la maison d'arrêt de Limoges, c'est la situation qu'a tenu à dénoncer ce lundi matin la CGT pénitentiaire en se rassemblant ce lundi matin devant l'établissement. Pour le syndicat la situation des gardiens de prison et des détenus devient insupportable.

Limoges, France

"Ils sont trois détenus par cellule, une cellule de 9 m 2 où l'on est souvent obligé de mettre un matelas sur le sol" C'est la situation que dénonce Fatima Benyoussa , la représentante CGT à la maison d'arrêt de Limoges. Pour elle et ses collègues c'est un véritable ras le bol. Une surpopulation carcérale qui devient intenable explique t-elle "Mes collègues n'en peuvent plus, _il y a des agressions toutes les semaines_". Fatima Benyoussa n'a pas souvenir d'une telle situation. " Lorsqu'un détenu veut se lever pour aller aux toilettes, il doit déranger celui qui dort sur le sol, et forcément ça créé des tensions".

"On veut des solutions immédiates et pas demain", la déléguée CGT à la maison d'arrêt de Limoges

Ce que veulent les gardiens de prison c'est l'application de la loi Taubira autrement dit l'application d'une alternative à l'incarcération comme par exemple les bracelets électroniques car les détenus effectuant de courtes peines n'ont jamais été aussi nombreux explique encore la CGT

Le syndicat prévient que si aucune solution n'est proposée dans les jours qui viennent, les gardiens de prison qui certes n'ont pas le droit de gréve, se tiennent prêts à se rassembler en dehors de leurs heures de travail devant la maison d'arrêt. A Limoges, dans le quartier hommes, ils sont actuellement 120 détenus pour 58 places.