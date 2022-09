À la maison de santé de Sillé-le-Guillaume, trois rendez-vous par jour ne sont pas honorés

Devrez vous bientôt payer si vous posez un lapin à votre médecin ? "Il n'y a pas de tabou" assurait mardi matin François Braun sur franceinfo. Le ministre de la Santé s'est dit résolu à "résoudre ce problème des 'non-venu-pas prévenu'" alors que 28 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés en France selon l'Union régionale des professionnels de santé d'Ile de France. Qu'en est-il dans la Sarthe ? Le phénomène existe bien et commence à agacer les médecins qui cherchent des solutions pour y mettre fin notamment à Sillé-le-Guillaume (Sarthe).

"Il y a une population désinvolte"

Dans la Sarthe, les rendez-vous non honorés sont réguliers mais ce n'est pas un phénomène qui explose. En revanche, quand cela arrive, les médecins sont très agacés. À Sillé-le-Guillaume au nord-ouest de la Sarthe, trois rendez-vous par jour en moyenne ne sont pas honorés (environ 50 sur 3000 rendez-vous par mois) : "Je comprends que des gens oublient ou aient un empêchement mais c'est embêtant qu'ils ne préviennent pas car cela perturbe la journée et c'est un non-respect du médecin" explique le docteur Emmanuel Charrié "Il y a une population désinvolte" assure-t-il.

Les personnes qui le font de manière répétée ce n'est plus de l'oubli, c'est de la désinvolture

Ces comportements étonnent aussi Brigitte, une patiente, surtout en Sarthe où il est souvent difficile de trouver un médecin : "Ils prennent la place de personnes qui pourraient en avoir besoin, c'est du gâchis". "C'est une perte de chance pour certains patients, c'est trois personnes qu'on ne peut pas accueillir en plus" ajoute le docteur Charrié.

Les médecins demandent surtout aux patients de prévenir en cas d'imprévu. Un rendez-vous annulé même deux heures avant trouvera toujours preneur.

Frapper au porte-monnaie ?

Comment faire pour enrailler ce phénomène ? L'Union française pour une médecine libre propose de taper au portefeuille : "On dit au gouvernement de réfléchir peut-être à taper là où ça fait mal, taper au porte-monnaie, de façon très symbolique. On ne dit pas qu'il faut prendre la valeur de la consultation qui n'a pas été réalisée, mais en prendre une partie, cet argent étant fléché et allant à un fonds pour résoudre les déserts médicaux ou les difficultés d'accès au soin" expliquait Jérôme Marty son président sur franceinfo. Pour le docteur sarthois Bernard Richard, médecin généraliste à Teloché, ce n'est pas la bonne solution.

C'est un manque de respect unilatéral

Il propose plutôt de radier les patients qui ne préviennent pas de leur absence : "Lorsqu'un patient ne vient pas une fois puis deux fois, déjà il a une vraie remarque. Si cela se produit une troisième fois, il ne peut plus prendre rendez-vous lui-même (via une plateforme, ndlr) et doit passer par le secrétariat" détaille-t-il "Le secrétariat lui annonce que c'est difficile d'être son médecin traitant. Celui qui ne vient pas une, deux, trois fois, il a déjà assez sanctionné son médecin pour que le médecin puisse dire "La prochaine fois vous trouvez quelqu'un d'autre !". À Sillé-le-Guillaume, le dentiste Carlos Sfeir s'en prend surtout aux rendez-vous Doctolib qui n'ont pas été annulés : "Ces rendez-vous sont mis dans une case et on ne les prend plus". Le docteur Sfeir a donc décidé de "blacklister" certains patients impolis.