À la Maison des femmes de Montreuil, une oreille pour les victimes de violences

Offrir un café, des mouchoirs mais aussi et surtout une oreille attentive : c'est le rôle de Mouna Askeur, à l'entrée de la Maison des Femmes. "Faire _le premier pas, c'est le plus difficile_, donc le premier accueil est très important pour ces femmes, explique-t-elle. Elles ont souvent peur qu'on ne les croit pas. Dès qu'elles arrivent, on les met en confiance, on leur dit qu'on les croit."

Savoir écouter

Elle-même est arrivée en tant que victime avant de s'en sortir et de s'engager comme salariée. Elle sait combien la prise en compte de la parole est importante. C'est ce qui a manqué à Rachida, 57 ans, lorsqu'elle a osé témoigner pour la première fois des violences verbales et physiques subies chez elle : "j'en ai parlé à ma responsable au travail, elle m'a dit que j'exagérais. _Chaque fois, on minimisait ce que je vivais_, au point que j'en venais à me culpabiliser. Personne ne voulait écouter ce que j'avais à dire."

Des moqueries, son ex conjoint en arrive peu à peu aux coups et aux viols. Après 17 années passées avec lui, et trois tentatives pour porter plainte, elle parvient à le faire partir de son domicile familial. "J'ai eu la force car je venais à la Maison des Femmes depuis plusieurs mois, _les groupes de parole m'ont fait réaliser ce que je vivais : un enfer_", lance Rachida.

Le témoignage de Rachida, victime de violences conjugales pendant 17 ans Copier

Pouvoir partager son expérience avec d'autres victimes est un enjeu clé, précise Mouna Askeur : "il est animé par une avocate, une conseillère conjugale formée en victimologie et moi-même comme informatrice des droits sociaux. Surtout, il y a _des femmes qui sont là depuis plus longtemps, elles peuvent orienter aussi et soutenir les nouvelles_."

Des "défaillances" du système

Il s'agit aussi de venir pallier "des défaillances" du système institutionnel pour Roselyne Rollier, présidente de la Maison des Femmes. "Pourquoi y a-t-il encore des policiers qui ne prennent pas les plaintes ? Pourquoi certaines vont en garde à vue alors que c'est le mari qui est violent ? On a eu plusieurs cas", déplore-t-elle. Sans compter que les victimes ne sont pas traitées selon elle partout de la même façon. Certaines se transmettent ainsi les contacts des commissariats à privilégier, ou au contraire à éviter, pour voir leur plainte enregistrée.

La Maison des Femmes écoute et accompagne les victimes de violences conjugales Copier

Rachida a ainsi fait deux passages au commissariat, où seul le dépôt d'une main courante lui a été proposé, un dispositif désormais interdit au profit de la plainte. Reste que sept ans après avoir quitté son conjoint violent, elle se trouve encore démunie, et sans mesure d'accompagnement, "alors qu'il nous suit, moi et mes filles, encore aujourd'hui, explique-t-elle. _Je vois sa voiture garée en bas de chez moi et je ne peux rien faire_. Quand je suis allée porter plainte, on m'a dit d'appeler la police quand je le vois, mais le temps qu'elle arrive, il ne va pas les attendre !"

7.000 places d'hébergement supplémentaires ont été annoncées récemment au niveau national par le gouvernement, mais "c'est ce qu'il nous faudrait juste au niveau départemental en Seine-Saint-Denis ! s'agace Roselyne Rollier. _On ne peut pas dire que c'est une préoccupation et ne pas mettre les moyens derrière_."