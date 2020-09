Les meilleurs sommeliers de France réunis à la Maison Lanson

Après une sélection de 31 candidats, ils étaient 10 (9 hommes et 1 femmes) âgés de 20 à 35 ans, à participer à la demi-finale du concours du meilleur sommelier de France. Pour les accueillir, un lieu emblématique, chargé de 260 ans d'histoire : la Maison Lanson. Un lieu familial et bien agencé qui permet surtout de respecter les règles sanitaires, car cette année le compétition aurait pu ne pas se tenir. Mais pour Guillaume Truchot, directeur marketing chez Lanson, il était important de la maintenir : " On a voulu garder cet esprit de festivité car même si c'est une épreuve, c'est important de se dire qu'on est tous des passionnés qu'on apporte du plaisir aux consommateurs, à nos invités, c'est le cœur de notre métier."

Masque obligatoire et épreuves adaptées

Le concours comprend six épreuves (1 écrite et 5 pratiques), les candidats doivent obligatoirement porter un masque. Une situation compliquée dans une épreuve de dégustation mais pour Pierre Jacob, candidat strasbourgeois, il faut s'habituer : " Cela a été bien pensé et organisé pour, si on doit porter le masque, c'est qu'il y a une bonne raison. On travaille le masque donc on s'habitue et ca devient presque un outil vestimentaire".

Le masque était obligatoire pendant le concours pour tous les candidats. Ici, Pierre Jacob © Radio France - Mélanie Cousin

En temps normal, les candidats se déplacent librement entre les épreuves et les professionnels du secteur sont là pour les superviser mais coronavirus oblige, la distanciation physique est de rigueur et les candidats reviennent dans une salle, isolée, entre chaque épreuve. Les épreuves aussi ont été adaptés comme l'explique Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du monde en 1992 : "On a pensé des épreuves pour coller à l'actualité, pour que les candidats sachent réagir face aux nouveaux enjeux sanitaires ".

Les trois candidats sélectionnés pour la finale sont Florent Martin, Premier Sommelier au Four Seasons George V à Paris, Aymeric Pollenne, sommelier du Pavillon Ledoyen à Paris et Pierre Vila-Palleja, propriétaire du Petit Sommelier, à Paris.

La finale du concours aura lieu le 15 novembre à Paris.