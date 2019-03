La route entre Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer coupée à la circulation à partir du 12 avril

Par Sébastien Berriot et Isabelle Rolland, France Bleu Roussillon

Pour cause de travaux sur la départementale 914 dans le secteur de Paulilles, la route entre Port-Vendres et Banyuls-sur-Mer sera complètement fermée à la circulation entre le 12 et le 16 avril au matin. Une déviation sera mise en place.