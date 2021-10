"A la Motte", le tiers-lieu qui fait revivre la campagne à Saint-Saturnin-du-Bois

C'est un projet un peu fou qui se passe sur la commune de Saint-Saturnin-du-Bois et plus précisément au hameau de La Motte Aubert. Ce petit bout de campagne autrefois inanimé a retrouvé de la vie depuis le début des années 2000 grâce à une série de projets : des gites, un camping, un maraicher, un élevage, une école... Le dernier en date, début 2021, est l'ouverture d'un tiers-lieu composé d'un espace de travail partagé, d'un café associatif, d'une résidence artistique et d'un jardin partagé.

Mélanger les gens et les activités

L'espace de travail partagé - ou coworking - comprend une connexion internet, de la bureautique et un espace cuisine. "L'idée est d'accueillir des gens qui puissent venir travailler dans un lieu atypique, calme et en même temps où il se passe plein de choses", présente Samuel Jules, l'animateur du tiers-lieu. Cet espace de travail est connexe à une grande salle de spectacle. Celle-ci accueille régulièrement des artistes en résidence. Le danseur-chorégraphe argentin Alejandro Russo est ainsi récemment venu travailler sur un de ses projets.

Samuel Jules décrit la philosophie du lieu :

Créer des ponts, des liens entre tous

"Comment les enfants peuvent rencontrer les artistes et les artistes rencontrer les éleveurs de poules, comment on fait vivre ce lieu avec tout le monde ensemble".

Le tiers-lieu s'anime particulièrement vers 16 heures, au moment de la sortie de classe des enfants de l'école, située juste à côté. Les parents profitent de ce lieu de rencontres pour prolonger les discussion et les enfants les jeux. "On reste parfois faire un goûter partagé avec les autres parents", indique Grégory, un papa adhérent de l'association "A la Motte" qui gère le tiers-lieu. "Le lieu rassemble les gens", indique-t-il.

Une autre façon de vivre à la campagne

A l'origine de cette envie de faire vivre le hameau de La Motte Aubert, on retrouve un couple, Anita et Jean-Louis, tombés sous le charme de l'endroit qu'ils ont investi plus de 20 ans plus tôt. "On a commencé par faire un gite, puis un deuxième qui a financé le premier, et ainsi de suite, relate Jean-Louis. L'idée, c'est que ça devienne progressivement un lieu complètement habité et c'est en train de le devenir tout doucement." Jean-Louis tient à insuffler à l'endroit cet esprit de collectif propre à la campagne d'antan, "quand on faisait tout ensemble".

Pour participer aux activités du tiers-lieu, il est nécessaire de devenir adhérent de l'association. La cotisation est libre avec un minimum de 2 euros.