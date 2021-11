"On a la patate !", le premier loto en deux ans à Torcé-Viviers-en-Charnie réunit 200 joueurs

Enfin ! C'est ce que répètent les 190 personnes présentes ce dimanche 7 novembre au loto de Torcé-Viviers-en-Charnie. À cause de la crise sanitaire, il n'y en avait pas eu depuis deux ans. Alors, la reprise était plus qu'attendue.

"On rigole ensemble"

"C'est pire qu'une drogue le loto !", dit Nadine, qui choisit 14 cartons de jeu. La sexagénaire vient depuis toujours au loto de Torcé-Viviers-en-Charnie, avec ses copines. "On est là à chaque loto, c'est noté dans nos agendas et on s'arrange toujours pour être présentes". Alors deux ans sans loto lui ont paru très longs. "C'est énorme ce que ça peut faire du bien de revoir du monde, de sortir nos pions."

Véronique est elle venue avec sa fille et sa mère. Toutes les trois elles reprennent enfin une habitude. "On rigole ensemble et puis l'ambiance est sympa, c'est chaleureux d'être tous ensemble", explique Véronique.

Des dizaines de lots étaient mis en jeu pour le premier loto de la commune. © Radio France - Selma Riche

"Des étoiles dans les yeux"

Su scène, c'est Gervais qui anime le loto. "On a la patate", crie-t-il pour la reprise. Il annonce les numéros et remet les lots, bénévolement, pour aider les enfants de l'école de la commune, à qui tous les gains du loto sont reversés. "Ils ont besoin de cahiers, de crayons et de sorties scolaires", imagine-t-il. Lynda Rouillon, secrétaire de l'association Anim'Charnie, précise qu'en 2019, les gains du loto avaient permis à l'école d'emmener les enfants visiter l'aquarium de Saint-Malo. "Il fallait voir les étoiles dans leurs yeux !"

Prochain loto à Torcé-Viviers-en-Charnie le dimanche 18 décembre pour Noël.