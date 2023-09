À la pêche aux pétoncles pendant les grandes marées à La Bernerie-en-Retz

Les grandes marées ont lieu tout ce week-end en Loire-Atlantique et en Vendée. Avec des coefficients à 112 ce vendredi 1ᵉʳ septembre 2023, 110 ce samedi 2 septembre et 107 ce dimanche 3 septembre, c'est le moment de sortir les bottes et l'épuisette pour pêcher à pied. À cette période de l'année, mais aussi pendant les grandes marées du mois de février, on peut trouver certaines espèces de coquillages et de crustacés que l'on ne trouve pas d'habitude, c'est le cas notamment à La Bernerie-en-Retz, en Vendée.

Les pieds dans l'eau, penchés sur les rochers, Pascaline brave la pluie pour pêcher sur la plage de La Bernerie-en-Retz : "j'ai trouvé des palourdes, mais pas beaucoup... on ne va pas en faire un gros repas." Quelques mètres plus loin, Alix, Lenny et Jean-Claude ont plus de chance : "on a notre quota, si on veut, on peut s'arrêter là. On a en assez pour en manger pendant une semaine !"

Pétoncles et palourdes

Pendant les grandes marées, quand le coefficient est supérieur à 100, on pêche des coquillages qu'on ne trouve pas d'habitude. Jean arpente cette plage depuis plus de 70 ans : "disons que les grandes marées laissent davantage de possibilités, explique-t-il. Il y a des pétoncles et des palourdes à cette période, mais aujourd'hui, je vais simplement gratter des huitres pour ce midi."

Il y a cependant des quotas à respecter. Jean-Yves Crochet préside l'Association de Pêcheurs de Loisirs Atlantique-Vendée (l'APLAV, basée à Bouin) : "Les palourdes, c'est 3 kilos maximum, les pétoncles 2 kilos, 4 cm de grosseur pour les pétoncles, 3 cm et demi pour les palourdes, 2,7 cm pour les coques, 2 cm si vous pêchez à La Baule."

Appel à la prudence

La Baule où le coefficient est de 112 ce week-end, et où vous trouverez des huitres, des palourdes et des pétoncles. Jean-Yves Crochet recommande aux pêcheurs amateurs de rester prudent, car la mer peut remonter très vite sans que l'on ne s'en aperçoive : "Le mieux, c'est de prévenir ses proches avant de partir, et de leur donner l'adresse de la plage où l'on compte se rendre."