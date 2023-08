À la piscine de Cugand en Vendée, un écran géant dispense des cours d'aquagym

Nous sommes en plein été, et vous aurez peut-être envie de vous rafraîchir à la piscine. Problème : on manque, encore et toujours, de maitres-nageurs en Loire-Atlantique et en Vendée. Trois piscines nantaises (Léo-Lagrange, la Durantière et la Petite-Amazonie) sont d'ailleurs fermées tout le mois d'août faute de surveillants de baignade.

Deux piscines vendéennes, les piscines "Sport et O" de Montaigu-Vendée et de Cugand, semblent, elles, avoir trouvé la solution : remplacer les maîtres nageurs par des écrans géants.

Des cours d'aquagym dispensés sur écran géant

Le cours d'aquagym semble plus vrai que nature, seule différence, aucun maître nageur, à la place un immense écran géant trône sur un pan de mur : "quatre mètres de large par deux mètres de haut" décrit Yves Etienne, le propriétaire. "On a mis en place ce système à cause de la pénurie de maîtres nageurs. Si on n'avait pas eu ce souci de personnel, on n'aurait pas eu à passer par la vidéo. Ce n'est pas pour remplacer les maitres nageurs, mais pour compléter ce qu'ils ne peuvent pas faire."

Un équipement dernier cri qui a couté entre 25 et 30.000 euros, soit le salaire annuel d'un maitre nageur à temps plein. Mais l'écran géant de la piscine ne fait pas l'unanimité : "Majoritairement, les gens sont plutôt défavorables, mais acceptent le fait d'avoir une partie en vidéo et une partie en présentiel, parce qu'ils se rendent bien compte des difficultés de recrutement que nous avons, et aussi de la fatigue que cela engendre chez les maitres nageurs."

Malgré cet écran, Yves Etienne est toujours à la recherche d'un maitre nageur à temps plein, notamment pour surveiller la baignade. Vous pouvez le contacter sur l'adresse mail contact@sport-et-o.fr. Pour le moment, les piscines "Sport et O" sont fermées pour rénovation, la réouverture est prévue le lundi 28 août prochain.

"Sur une session de 20 stagiaires, 10 n'exerceront pas le métier de maitre-nageur" - Yves Etienne, gérant de deux piscines

Si les propriétaires de piscines peinent à recruter des maîtres-nageurs, le paradoxe, c'est que les organismes de formations, eux, affichent complet, à commencer par l'UDPS 44, l'Union départementale des premiers secours de Loire-Atlantique. À la dernière session, sur les 12 stagiaires candidats au Brevet de natation, de sauvetage et de sécurité aquatique (BNSSA), 11 ont réussi selon Gilles Bonnet, le président. "Le problème, c'est que généralement les jeunes passent leurs diplômes sans forcément faire carrière, ou voient plutôt le métier de maitre-nageur comme un job d'été" explique-t-il. "Sur une session de 20 stagiaires, 10 n'exerceront pas le métier de maître nageur à la sortie de la formation" complète Yves Etienne.

Yves Etienne (à gauche), maitre-nageur et gérant de deux piscines vendéennes et Gilles Bonnet (à droite), président de l'UDPS 44 © Radio France - Léonie Cornet

Autre problème, si vous habitez la Loire-Atlantique, la Vendée ou encore le Maine-et-Loire, il n'y a que deux piscines qui accueillent des formations en lien avec l'UDPS 44 : celles de Clisson et d'Aigrefeuille-sur-Maine. La solution, c'est peut-être de se tourner vers les sauveteurs en mer de la SNSM qui eux ont trois centres de formation répartis dans le secteur : à Nantes, Angers, et aux Sables d'Olonne. Les informations pour vous former au métier de maitre-nageur et obtenir d'autres diplômes de secourisme sont à retrouver sur le site de l'UDPS 44.