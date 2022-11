À la piscine de Morestel, des jeunes nord-isérois s'entraînent pour devenir surveillants de baignade

Ils ne sont pas assez nombreux pour surveiller les piscines et il est parfois difficile d'en trouver pour surveiller les lacs et les étangs en été : les surveillants de baignades et les maîtres nageurs. Alors à la piscine de Morestel en Nord-Isère, un stage organisé pendant les vacances de la Toussaint crée des vocations. Entre le 2 et le 4 novembre, dix adolescents de 15 à 18 ans l'ont suivi pour préparer la formation de surveillant de baignade.

Apprendre les gestes de premier secours

Avant de plonger, les futurs sauveteurs travaillent les bases à côté de la piscine. "Le premier jour on était avec un pompier, donc pendant toute une journée il nous a appris à réagir en fonction de pleins d'accidents" raconte Lauric, 15 ans. AVC, infarctus, brûlure, ils apprennent les gestes de premier secours. Lauric nage en club depuis plusieurs années mais ce stage, c'est un vrai plus pour lui. "C'est quelque d'important de savoir les gestes de premier secours car des accidents, ça peut arriver à n'importe quel moment dans la vie, il faut savoir réagir."

"Je voudrais faire ça pour travailler l'été."

Comme Lauric, Guerlain aimerait suivre la formation pour devenir surveillant. "J'ai toujours aimé l'eau et j'ai bien aimé surveiller mes petits cousins dans la piscine, je voudrais faire ça pour travailler l'été." Surveiller les étangs et lac du Nord-Isère ou de la Savoie pour un job d'été, c'est l'objectif de la plupart des participants au stage, mais il faut avoir 18 ans.

Une première approche de la formation de nageur sauveteur

En attendant, il faut donc s'entraîner dur. "On a remorqué un mannequin et après on fait plusieurs exercices pour avoir la tête hors de l'eau et s'entraîner aussi à aller sous l'eau" raconte Alexane. Mais comme tous maîtrisent plusieurs nages, "pour moi c'est facile" estime Fanny, "après le mannequin, c'est quand même lourd, mais ça va."

Le stage se déroule sous l'œil de Guillaume Magaud, le maître nageur-sauveteur de la piscine intercommunale des Balcons du Dauphiné à Morestel. Il prépare des épreuves tests pour la fin du stage "comme ça, ils vont avoir une première idée de comment ils se situent. S'ils arrivent bien à les gérer, ils savent que la formation sera à leur portée." Une formation pour obtenir le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA). "C'est une première approche et si ça leur convient, on leur donne toutes les informations pour pouvoir le passer."