On manque de maîtres nageurs à la piscine de Vittel, comme partout en France

Vittel, France

La piscine de Vittel dans les Vosges tire la sonnette d'alarme. Pour la rentrée, son effectif est réduit de 25%. Christophe Morin, directeur des Sports de la ville de Vittel, souligne une difficulté à recruter.

Les conséquences sont lourdes : la piscine de Vittel est fermée au public le samedi après-midi, des activités ont dû être supprimées, d'autres regroupées.

Une pénurie nationale de professionnels

La Fédération nationale des Maîtres Nageurs Sauveteurs (FMNS) explique que ce problème concerne toute la France. En tout, 1500 maîtres nageurs seraient recherchés.

Jean-Michel Lapoux, secrétaire général de la FMNS, explique pourquoi : "La formation de maître nageur est trop longue et trop chère : un an de formation à temps plein, qui coûte entre 4000 et 6000 euros, sans compter le coût de déplacement de la formation. Résultat, les étudiants, les gens qui travaillent n'ont pas le temps de se former."

Pour Jean-Michel Lapoux, la solution serait de réduire le temps de formation et de la rendre disponible sur les vacances scolaires, par exemple. Christophe Morin, le directeur des Sports de la ville de Vittel, veut quant à lui recruter des alternants qui seraient diplômés pour la rentrée scolaire prochaine.