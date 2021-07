A la piscine du Carré d'Ô de La Riche, c'est cours de rattrapage tout l'été

Il est 8h50 ce vendredi matin et déjà du monde devant l'entrée du Carré d'Ô à La Riche. Certains des trente enfants qui vont bénéficier d'une heure de cours de natation collectif, assuré tous les jours par l'équipe de la piscine. Les 180 enfants inscrits cette année ont effectué environ "un tiers" des cours prévus, en raison des confinements imposés. "Ils ont un peu perdu malheureusement à cause des confinements, ils ont notamment un peu peur d'aller sous l'eau, mais ça revient vite" constate Rodolphe, papa de Jade, qui n'a pas hésité une seconde lorsque les stages lui ont été proposés. Idem pour Fatima qui a "pris toutes les dates qui étaient proposées" pour Clément, son fils, histoire de partir en vacances au mois d'août "un peu plus sereine". "De me dire que mes deux grands savent déjà nager avant de partir en vacances, c'est déjà important pour moi" ajoute Mélissa, maman de quatre enfants.

Les demandes ont explosé

En à peine trois semaines, toutes les dates proposées ont été réservées confirme Laetitia Huguet, coordinatrice multi-activités du Carré d'Ô : "on est complet jusqu'à la fin août ! On a 30 enfants tous les matins, du lundi au vendredi. Les demandes ont explosé cette année. C'est pour d'une part que les enfants rattrapent leur retard et aussi pour qu'un maximum puisse nager en sécurité cet été". Au-delà des cours collectifs, la piscine met également en place des cours particuliers, là aussi très prisés.