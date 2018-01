Dans les couloirs, de la musique zen ou classique, l'équipe a choisi des morceaux apaisants diffusés à des moments clés de la journée, comme pour les bains ou en fin d'après midi où il y a plus d'excitations.

Et pendant l'accouchement les parents peuvent choisir leur playlist, et contrairement à ce qu'on pourrait croire ce n'est pas forcément de la musique zen pour détendre la maman pendant le travail. Ce sont plutôt des morceaux que les parents ont l'habitude d'écouter à la maison, certains même ont déjà diffusé du metal s'amuse le Dr Claudie Viaud, la pédiatre, pas de quoi accélérer les contractions mais de quoi rassurer toute la famille.

Ça fait un cocon de sons familiers autour de la maman et du bébé et qui le préparent au grand plongeon dans la vie

Claudie Viaud, pédiatre explique l'intérêt d'un accouchement en musique pour la maman et pour le bébé

Elodie elle a fait confiance à l'équipe qui lui a préparé une playlist variétés pour accompagner la naissance de ses jumelles par césarienne, c'est surtout après l'accouchement qu'elle a apprécié la musique

Les chirurgiens doivent recoudre, etc, ça prend du temps, et en écoutant la musique on pense à autre chose, ça nous détend.