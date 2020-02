A la prison de Saint-Quentin-Fallavier, on prépare aussi le scrutin des municipales

Saint-Quentin-Fallavier, France

Les élections municipales des 15 et 22 mars se préparent aussi en prison. C'est le cas au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) environ 500 détenus. Les équipes les informent des dates-clés et aident ceux qui comptent voter à préparer leur procuration. Avec accord du juge d'application des peines, une permission de sortie peut également être accordée. A Saint-Quentin-Fallavier, deux ateliers pour expliquer le rôle d'un conseil municipal ont aussi été proposés.

Contrairement à ce qui c'était passé, en mai 2019, pour les européennes - et c'était une première- les détenus ne pourront pas voter sur place, glisser eux-mêmes leur bulletin dans l'urne. Il ne s'agit pas d'un scrutin avec des listes nationales, mais des listes différentes dans chaque commune. C'est donc très compliqué d'organiser un bureau de vote. Et pour que les propositions des candidats arrivent jusqu'aux détenus, la prison sensibilise les familles. Pour les détenus, qui s'informent essentiellement via la télé, il est ainsi plus compliqué d'avoir des infos sur la campagne des municipales que lors de la présidentielle.

Pour l'instant, 16 détenus ont fait part leur souhait de voter.

