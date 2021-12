À la prison de Villepinte, le champion Raphaël Tronché "boxe avec les maux" des détenus

Ce jour-là, il a laissé les gants de boxe à la maison. C'est avec sa plume de musicien et d'auteur que Raphaël Tronché se présente aux jeunes détenus assis autour d'une table dans la salle d'activité de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Boxeur et musicien

Ils sont neuf, âgés de 18 à 25 ans et pour certains la sortie de détention est une question de mois ou de semaines. Pour les préparer à la réinsertion et au monde d'après, l'établissement organise plusieurs ateliers et rencontre avec des personnalités aux parcours parfois atypiques. Raphaël Tronché leur raconte le sien : son enfance à Grande-Synthe dans le Nord, ces sept balles qu'il reçoit dans le dos par un homme qui visait son frère, les visites à ce dernier qui aura passé 15 ans en prison et puis ses succès aussi et surtout, notamment ces trois titres de champion de France de boxe, chez les poids-lourds.

Raphaël Tronché, champion de boxe et musicien à la maison d'arrêt de Villepinte © Radio France - Hajera Mohammad

"Je n'ai pas eu un parcours facile, aujourd'hui il l'est plus qu'avant et j'aimerais aider ces jeunes comme on a pu m'aider. Je veux qu'il retienne que même s'ils sont incarcérés, ce n'est pas la fin de leur vie, il y a l'après-détention", affirme le sportif qui s'entraîne aujourd'hui au Boxing club de Noisy-le-Grand.

Pendant cet atelier, il propose aux jeunes de donner une liste de mots et d'écrire ensuite un texte en utilisant ces termes. "Mettre des mots sur des choses, ça permet de les matérialiser.. c'est un peu comme une thérapie", assure le boxeur qui avait organisé, il y a quelques mois, le concours de dictée "Boxe avec les maux" pour les jeunes de sa ville d'enfance.

"Écrire c'est aussi une thérapie" - Raphaël Tronché, champion de boxe Copier

"Écrire des choses que je ne pourrais pas dire à voix haute"

"Amertume", '"résilience", "injustice, "force". Les jeunes sont inspirés et grattent leur texte en rimes sur une feuille blanche. "Ca nous permet d'extérioriser un peu ce que l'on pense et ce qu'on vit, d'écrire des choses que je ne pourrais pas dire à voix haute", reconnaît ce détenu de 19 ans, surnommé "9-2".

Les jeunes ont rédigé un texte sur leur vie en détention avec des mots donnés © Radio France - Hajera Mohammad

C'est Sadia Medjbour, la directrice adjointe du Service pénitentiaire d'insertion et de probation du 93 qui a fait appel au sportif, après avoir vu des reportages sur lui. "Pourquoi Raphael Tronché ? Au regard de son parcours atypique : il est boxeur professionnel, il est artiste et il représente un leader positif et c'est ce type de personnalités qu'on besoin d'entendre et de voir les jeunes détenus", reconnaît-elle.

Un parcours inspirant pour "Keutur", un prisonnier âgé de 23 ans. "Il est parti de rien et aujourd'hui, il veut aider le monde, moi ces personnes-là je les respecte. Et il a raison, on va se relever plus fort et on va aller loin dans la vie".