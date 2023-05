À la Protection civile de la Loire, "une volonté forte de pouvoir former les gens à porter secours"

Vincenzo Di Rosa revient juste du Teknival, qui se tenait dans l'Indre pendant le weekend de l'Ascension. Le président de la Protection civile de la Loire était mobilisé sur place avec un autre bénévole ligérien. Car l'association intervient sur de nombreux événements, et pas uniquement dans le département de la Loire.

France Bleu Saint-Étienne Loire : À quelles occasions interviennent les 89 bénévoles de la Protection civile de la Loire ?

Vincenzo Di Rosa : Nous sommes sollicités pour tout ce qui est dans la vie quotidienne on va dire, sur les postes de secours, lors de manifestations, lors d'événements culturels.

Vous étiez mobilisé au Teknival, cela vous arrive-t-il souvent d'intervenir hors du département de la Loire ?

Tout à fait. Nous, on est affilé à une fédération. Il y a plusieurs départements qui ont de la protection civile. Derrière, on peut répondre aux sollicitations exceptionnelles en aide de l'État. Ce sont les préfectures qui font appel à nous.

Aider, secourir, former, sont vos trois missions. Vous formez les bénévoles qui seront présents, notamment au stade Geoffroy-Guichard pour le Mondial de rugby. À quoi les formez-vous ?

On les forme au PSC1 pour Prévention et secours civiques de niveau un, qui consiste à passer une alerte aux secours, à prendre en charge une victime qui présente différents problèmes de la vie quotidienne.

Ces formations sont-elles accessibles à tous ?

Oui, ce sont des choses simples, parce que dans la vie de tous les jours on n'a pas forcément du matériel ou une trousse à pharmacie. Donc après, on peut apprendre à traiter une hémorragie avec des gestes simples, pas très compliqués, sans matériel. C'est à partir de dix ans qu'on peut passer le PSC1. Après, il existe des formations pour les plus jeunes qui peuvent se passer dans les écoles, il n'y a pas de souci.

Quel public peut se former auprès de vous ?

C'est tout public. On va de la de la maternelle, où on commence un peu à initier les enfants sous forme de jeux ludiques, aux personnes retraitées, en passant par les actifs.

Une fois qu'on connait ces gestes de premiers secours, estimez-vous que n'importe quoi peut agir en situation d'urgence ?

Bien sûr. Alors la majorité des personnes nous disent, quand on fait des mises à jour, on leur demande si elles ont eu à utiliser ces gestes, et les trois quarts des personnes nous disent "non". Et moi je leur dis que je suis content qu'ils n'aient pas eu à les mettre en oeuvre, ça veut dire que tout se passe bien. Mais sauver une vie est important aussi et quand ça se passe mal, il y a des gestes à mettre en place.

Combien de personnes sont formées aux gestes de premiers secours aujourd'hui ?

En France c'est 30 % de la population, on aimerait bien que soit 80 %. Donc c'est vrai qu'on a un peu de retard, mais les associations, les différents services de secours s'y engagent. C'est une volonté forte de pouvoir former les gens à porter secours, du moins à leur niveau.

Recherchez-vous plus de bénévoles à la Protection civile de la Loire ?

Oui, il faudrait du monde, si possible formés aux premiers secours en équipe de niveau 1 et aux premiers secours en équipes de niveau 2. Donc c'est vrai qu'on est assez exigeant. Après, les bénévoles si ils veulent s'investir et s'engager, il nous faut du temps parce que les formations durent 35 heures chacune, donc on les forme en interne au sein de la Protection civile, ça, il n'y a pas de souci. Et puis derrière, c'est du temps, de l'engagement et surtout de la passion.