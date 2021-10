À la randonnée de la ferme du Pressoir à Craon, à la recherche des Pommier et des Poirier

Ils ne sont pas faciles à trouver les Pommier et les Poirier ! Il y a bien les arbres fruitiers du vergers mais les personnes bien nommées sont introuvables. C'est pourtant la particularité de cette année qui marque les 150 ans de la ferme : les propriétaires depuis cinq générations, la famille Viel, a invité toutes les personnes nommées Pommier ou Poirier à marcher au profit d'Octobre. Bien sûr, tous les autres marcheurs sont les bienvenus, peut importe leur nom de famille.

La marche commence dans les vergers de la ferme du Poussoir. © Radio France - Selma Riche

Dans le premier groupe de marche qui s'est élancé à 8h30 ce samedi 16 octobre, il y a Guy. Il n'est ni un Pommier ni un Poirier mais il a participé à l'installation du parcours : 12 km dans Craon, au départ du verger, jusqu'à l'hippodrome de la Touche et les Chouettes Cabanes sur la commune de Pommerieux, avec cinq étapes gourmandes.

La convivialité

"Je suis bénévole avec mon club de marche nordique", explique-t-il, bâtons de marche en main. Normal pour ce Craonnais de donner un coup de main à la ferme du Pressoir, "bien connue à la ronde". À côté de lui, Daniel, casquette sur la tête. "Je pourrais m'appeler Poirier ou Pommier si je voulais, mais ce serait un mensonge", rit-il. Lui vient pour "l'intérêt de découvrir notre belle région. Et puis, pour la bonne forme du matin aussi !"

Rémy Viel fait visiter le grenier de la ferme où sont entreposés les tonneaux de pommeau. © Radio France - Selma Riche

Marie non plus ne portent pas le nom de Poirier ou Pommier. Elle participe à chaque randonnée gourmande pour "la convivialité". Rémy Viel, propriétaire de la ferme, organise ces marches pour faire découvrir son exploitation et faire connaître son métier. Il fait goûter ses pommes, son cidre et même sa spiruline, cette micro-algue aux particularités bienfaisantes.