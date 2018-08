Quimper, France

Des tentes devant la cathédrale de Quimper pour attirer l'attention sur les mineurs isolés : L'association Temps partagé a occupé pendant quelques heures la place lundi soir avant d'être délogée par les forces de police. Ce mardi, manifestation interdite, une trentaine de bénévoles s'est tout de même rassemblée sur la place, mais sans déployer de banderole.

Temps partagés accompagne ces adolescents étrangers, arrivés sans famille en France... Et elle veut, depuis lundi, dénoncer le nombre de jeunes étrangers qui se retrouvent à la rue sur une décision de justice. Ils affirment être mineurs, ils sont considérés comme majeurs, et ne peuvent plus donc être "mis à l'abri", hébergés dans des hôtels notamment.

Ces adolescents ont la chance pour certains d'être à l'école ou de bénéficier d'une formation, comme Rodrigue, qui apprend la cuisine. Mais pas tous. Et ils sont de plus en plus nombreux dans cette situation. Kandé, originaire du Mali, affirme avoir 17 ans, il continue la procédure pour être reconnu comme mineur. Il est hébergé dans une famille et apprécie les repas tous ensemble :"On parle de notre vie... C'est sympa!"

A Quimper, pas de banderole pour la manifestation de soutien aux mineurs isolés. Elle a été interdite. Police de part et d'autre du groupement. pic.twitter.com/IfO0DuuokH — Aurélie LAGAIN (@a_lagain) August 21, 2018

Parmi ceux qui ouvrent leurs portes à ces jeunes, Gaédic et ses adolescents à la maison :_"L'indifférence pour moi, c'est le pire des fléaux_". Elle se mobilise pour leur offrir un lit, ou au moins un peu de divertissement "On profite des vacances pour faire des sorties, pour prendre l'air, pour rencontrer des jeunes de leur âge". Les adolescents sont aussi bénévoles pour certains au festival de cinéma de Douarnenez.

Temps partagés recherche des familles pour accueillir ces jeunes, en toute légalité, affirme l'association, car la procédure est toujours en cours - ils font appel de la décision ou attendent de voir un juge. Il peut s'agir de couples avec ou sans enfant, de personnes seules, et même "une petite mémé de 87 ans qui reprend la voiture pour aller chercher le pain", sourit Annaïg, qui accueille sont troisième jeune, un bangladais, en ce moment.. Il s'agit de "toutes sortes de familles qui font preuve d'humanisme et trouvent ça révoltant!".

Elle-même accueille une semaine sur deux un jeune garçon, après avoir hébergé pendant plusieurs mois un Ivoirien et un Malien : "On rigole bien ! De rencontrer, de se parler... C'est un échange. Ce sont des jeunes très respectueux, des adultes de notre mode de vie. Ils mettent la main à la pâte".

L'association en appelle aussi aux municipalités "pour mettre à disposition des logements le temps de la procédure".