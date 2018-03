Lapinot est une peluche lapin de 19 centimètres, il porte un pull avec un bouton orange, un pantalon avec des petits lapins. Il a disparu depuis une semaine et Céline, sa propriétaire ferait tout pour le retrouver.

Dijon, France

"Aidez moi, SVP ! Lapinot perdu ! Merci de me le rendre, récompense de 20 euros. Il est habillé comme sur la photo (pull avec bouton orange et pull noir avec carotte), il fait 19 centimètres, il a en plus une écharpe blanche où est inscrite son adresse mail." Les avis de recherche avec le signalement de Lapinot tapissent les alentours de la rue Bannelier depuis près d'une semaine.

En pied de l'avis de recherche, sa propriétaire a même proposé une récompense. © Radio France - Lila Lefebvre

C'est là que jeudi 8 mars dans la soirée, Céline a perdu sa peluche, qu'elle emporte partout, "elle représente un souvenir qui m'est très cher, lâche-t-elle simplement, avec pudeur, je ferai tout pour la retrouver". Elles a donc interpellé toutes les personnes qui auraient pu le voir, et en premier les vendeurs sur le marché qui étaient sur les lieux dès l'aube le lendemain matin : "non nous n'avons rien vu, s'excuse Salah, à la fin du marché nous vérifions tout ce qui pourrait traîner, pour ne pas que ça parte à la benne avec les ordures, mais là je n'ai rien vu !".

Elle s'est évidemment rendue au bureau des objets trouvés, rue Victor Dumay à Dijon, en vain. Sur place, une peluche par mois vient gonfler les rangs des vestes, cartables et autres objets trouvés, pour une durée déterminée car les stocks sont donnés à des associations ou jetés (en fonction de leur état) tous les six mois environ.

J'ai déjà eu beaucoup d'appels, mais ce n'est jamais Lapinot"

Céline a donc décidé de s'en remettre aux réseaux sociaux, elle a partagé l'avis de recherche sur la page facebook de Lapinot, ainsi que le groupe Doudou Dijon et alentours. "J'ai déjà eu beaucoup d'appels, mais ce n'est jamais Lapinot, je me rend quand même sur place pour prendre des photos et les partager pour que leurs propriétaires puissent enfin récupérer leur cher compagnon".

Pour la contacter : lapinot.lev@icloud.com