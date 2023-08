À la rencontre des seuls conducteurs mayennais de tracto-cross à Aron

Cette semaine, on vous emmène en vadrouille dans toute la Mayenne, à la recherche d'une trouvaille . Et derrière cette trouvaille se cache une histoire. Ce mardi, nous sommes à Aron, dans le Nord-Mayenne, pour aller à la rencontre des conducteurs de tracto-cross.

Une passion familiale

Dans cette commune mayennaise, le seul tracto-cross, sorte de tracteur amélioré pour courir sur terre, sommeille dans les garages de l'entreprise Douillet. Ils sont trois pilotes à se relayer sur le fauteuil. Une manche dure 15 minutes et le conducteur doit changer entre la 8e et la 10e minute de course. Il faut donc des pilotes expérimentés. Le premier s'appelle Samuel Bouvier. Cet ancien agriculteur, reconverti en préparateur de matériel agricole et chauffeur-livreur à Sainte-Gemmes-le-Robert, dans les Coëvrons, a pris la suite de son père, déjà pilote de tracto-cross. "Depuis qu'il y a eu la course à Sainte-Gemme en 1999, mon père était toujours motivé, mais ils ont arrêté d'en faire là-bas", se souvient Samuel, qui a marché dans les pas de son père. "Tous les ans, il suivait les tracteurs de cross et c'est comme ça que Laurent a fabriqué le sien et que maintenant, nous, nous faisons partie de l'équipe", ajoute-t-il. Laurent, c'est Laurent Filoche, le deuxième pilote de la team TCD (Tracto-cross diablinthe). Ils sont trois au total avec Steven Tarrière, mécanicien de métier. "Je suis là par rapport à Samuel, on est pote donc il m'a fait découvrir un peu la chose, mais il avait surtout besoin d'un mécano", sourit Steven. "C'est endurant et physique, il y a des tracteurs qui roulent à 90 km/h et des fois, c'est spectaculaire", "quand tu mets ton casque, tu enlèves ton cerveau et puis tu le poses à côté", renchérit Samuel.

Physique, technique et de la mécanique

Physique donc et aussi très technique sur la piste en terre, "moi, j'ai fait une seule erreur, ça m'a fait perdre quatre places, on était deuxième et on a fini dixième, c'est comme ça", se souvient Samuel. Il a fait un tête-à-queue en prenant un virage trop vite. La mécanique est également très importante dans le tracto-cross. Il faut compter 400 heures de travail par an pour l'équipe. Le tracteur a été récupéré dans un champ, amélioré, habillé d'armatures puis protégé. Et pour trouver des pièces à pas cher, c'est système D pour Samuel. "Quand il faut négocier, j'arrive toujours à me débrouiller, par exemple, là, j'ai réussi à me procurer deux pneus neufs par mon boulot", raconte-t-il.

Sur la ligne de départ des courses, presque tous les concurrents viennent de l'ouest, de la Sarthe, de l'Orne ou encore du Maine-et-Loire. Par conséquent, ils se connaissent bien et se chambrent même un peu. "Certes, ça se taquine, mais s'il y a des pannes, même si c'est un concurrent direct, s'il faut aller donner un coup de main, on va y aller et s'il a besoin de matériel, on se le prête", détaille Samuel Bouvier, "c'est quand même assez solidaire dans le groupe".

On verra ces pilotes en action le 10 septembre prochain à Brée, près de Laval, pour tenter de remporter la dernière manche du championnat de France. C'est la deuxième fois que Brée accueille une manche des championnats de France et la première que cette commune mayennaise organise la dernière manche. Notez que ces trois manches des championnats de France sont les seules courses de tracto-cross organisées chaque année en France.

Le tracto-cross 53 avec Samuel Bouvier au volant à Aron, dans le Nord-Mayenne. © Radio France - Alexandre Frémont

