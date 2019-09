À la rentrée, plannings chargés pour les plombiers-chauffagistes mayennais

Département Mayenne, France

C'est la rentrée, c'est encore l'été, et pourtant il faut déjà penser à l'hiver ! C'est déjà le moment de faire vérifier votre chaudière, à gaz ou au fioul, pour éviter les mauvaises surprises dans les prochaines semaines. Les plombiers chauffagistes en Mayenne ne vont pas chômer dans les prochaines semaines, c'est une période très chargée pour eux.

Une révision obligatoire...

"On vérifie une fois par an le brûleur, le corps de chauffe, la pression de gaz, le thermostat. On contrôle le monoxyde de carbone", explique Alexandre Roullier, plombier chauffagiste au Genest-Saint-Isle. Ce lundi matin, il vérifie la chaudière à gaz d'un habitant de Saint-Berthevin. Son planning est bouclé pour la semaine, et le mois commence déjà à bien se remplir.

"On a un surcroît d’activité à la rentrée, il faut vraiment anticiper" - Fabien Blandin.

Fabien Blandin est plombier chauffagiste en Mayenne Copier

Il ne faut pas attendre le dernier moment pour prendre rendez-vous, et faire réviser sa chaudière. "Il faut anticiper les entretiens, ça permet de voir si on n'a pas d'éventuels problèmes, de faire des essais en chauffage, ce qui permet de se rassurer et d'être tranquille. Attendre le moment du rallumage en octobre / novembre, ça commence à être un petit peu tard".

Mayenne Reportage de Charlotte Coutard Copier

... et indispensable pour votre sécurité

Sachant que faire entretenir sa chaudière est obligatoire tous les ans. Le professionnel doit vous remettre une attestation d'entretien, qui permet de justifier auprès des assurances. "C’est comme un contrôle technique sur une voiture, temps que vous n'avez pas de problème, vous prenez le risque. Le jour où vous avez un problème, l'assurance demande les attestations, si vous ne pouvez pas les fournir, vous êtes dans le pétrin", prévient le plombier-chauffagiste.

"C'est comme si vous achetiez une voiture et que vous ne faisiez jamais la vidange" - Fabien Blandin

Fabien Blandin est plombier chauffagiste en Mayenne Copier

"Le principal risque des chaudières reste le monoxyde de carbone, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère" - Fabien Blandin.

"C'est comme pour le ramonage d'une cheminée, c'est une sécurité", ajoute Xavier Breton, l'habitant de Saint-Berthevin qui a fait réviser sa chaudière.

Pour l'entretien d'une chaudière à gaz, comptez 90 euros, 140 euros pour une chaudière au fioul et pour les pompes à chaleur.