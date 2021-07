A La Ricamarie, on attend le déminage de la bombe dans la bonne humeur

A La Ricamarie (Loire), ils ont dû partir bien tôt de chez eux ce dimanche matin 4 juillet. Pour une bonne raison : laisser le champs libre aux démineurs venus spécialement de Lyon pour désamorcer une bombe datant de la deuxième guerre mondiale. Une bombe larguée en 1944 sur l'usine Nadella et qui n'a jamais explosée.

L'explosif a été découvert l'année dernière, rue Waldeck Rousseau, et depuis on organise le déminage. Vendredi 2 juillet, les élus ont fait du porte-à-porte et collé des affiches pour bien informer les riverains sur cette opération. Jusqu'à ce dimanche jour J avec l'évacuation des 1400 riverains de la Ricamarie et 400 autres résidents de la commune du Chambon-Feugerolles vivant sur le périmètre de l'opération de déminage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre 7 heures et 9 heures du matin, des bus de la STAS ont été réquisitionnés spécialement pour transporter les riverains de chez eux à une des trois salles mises à disposition pour accueillir ceux qui le souhaitent : la salle Fernand Montagnon pour les familles, la salle Valette pour les personnes âgées ou en fauteuil roulant et une troisième salle prévue dans la cantine de l'école du centre pour d'éventuelles personnes positives au coronavirus.

Dès leur arrivée dans ces centres d'accueil, la bonne humeur a été de rigueur : un karaoké a par exemple été organisé pour patienter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des jeux ont également été organisés pendant l'opération à l'image d'un jeu de l'oie géant dans une des salles d'accueil.

Un jeu de l'oie géant organisé dans un des centres d'accueil à La Ricamarie pour patienter pendant l'opération déminage. © Radio France - Noémie Philippot

Au total, 87 personnes ont été accueillies dont 36 considérées comme vulnérables nécessitant un accompagnement spécifique.

Des pompiers ont été mobilisées dans la salle Valette de La Ricamarie pour accompagner les personnes âgées ou en fauteuil roulant le temps de l'opération déminage. © Radio France - Noémie Philippot

A La Ricamarie, l'opération déminage a été suivie à distance par la préfète de la Loire Catherine Séguin accompagnée d'élus, de gendarmes et de policiers. A 10 heures, le périmètre était libre de tout occupant : la RN88 a été totalement coupée pour lancer le top départ de l'opération déminage.