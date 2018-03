La Roche-Blanche, Puy-de-Dôme, France

Les travaux pour implanter cette antenne de l'opérateur Orange ont déjà commencés. A la grande surprise d'une riveraine qui a remarqué la présence d'une grue télescopique il y a quinze jours à côté de la tour.

Trop proche des habitations

Les riverains, qui ont lancé une pétition le 18 février dernier sur le site change.org, ont déjà récolté plus de 400 signatures. Selon eux, l'antenne relais de téléphonie mobile est trop proche des habitations et de l'école.

L'antenne relais se situe "à seulement 300 mètres de l'école et de la crèche" indique Christophe, l'un des riverains mobilisés. Beaucoup de parents sont aujourd'hui inquiets pour la santé de leurs enfants.

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les ondes émises par une telle antenne peuvent présenter un risque pour la santé. D'autant plus que ce sera "une exposition chronique d'ondes, jour et nuit, et pendant plusieurs années" indique Jean qui habite à 150 mètres de la tour Julia.

Alerter tous les habitants

Bien décidés à informer tous les résidents de La Roche-Blanche, les riverains mobilisés ont pour le moment distribué 500 tracts dans les boîtes aux lettres de la commune. Ils demandent que l'antenne soit installée sur une zone plus éloignée des habitations.

Ils ont également créé une page Facebook pour toucher un maximum de personnes.

Selon les riverains opposés à l'implantation de l'antenne, la tour n'appartient pas à la mairie de La Roche-Blanche mais à un particulier. Ils regrettent néanmoins le manque d'information de la part de la municipalité.

Une marche contre l'installation de l'antenne relais sur la tour Julia est prévue prochainement.