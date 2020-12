A La Roche-l'Abeille, en Haute-Vienne, la construction d'une antenne de téléphonie mobile sème la zizanie

Avec toutes les plaintes à droite et à gauche est-ce que vous croyez que cet opérateur prendrait ce risque?!"-Jean-Claude Frachet, le maire de la commune

A l'heure où la 5G débarque en France, certaines zones blanches, souvent rurales, sont toujours privées de la 4G. C'est le cas dans notre région, où les habitants de petits villages isolés, n'accèdent pas encore à cette technologie. Pour y remédier, les opérateurs de téléphonie mobile doivent implanter des pylônes en rase campagne, comme à La Roche-l'Abeille. Mais la construction de ce relais pose problème pour Nadine Roche, la porte parole de collectif "Citoyen La Roche"créé à cette occasion :_"_Ce qui nous gène dans cette antenne c'est le côté sanitaire ! Si rien n'est prouvé à propos de l'impact des ondes sur le corps humain, le contraire ne l'est pas non plus". Une posture que ne comprend pas le maire de la commune Jean-Claude Frachet :"Est-ce que vous croyez que Orange s'engagerait à faire quelque chose qui mettrait en danger la population?! Avec toutes les plaintes à droite et à gauche est-ce que vous croyez que cet opérateur prendrait ce risque?!"

L'élu met en avant la survie de son territoire :"si on veut organiser des petits marchés, le dimanche matin, dans le village, les commerçants font payer leurs produits avec un terminal de carte bancaire, comme cela se pratique de plus en plus à cause de la Covid. Et bien vous devez leur dire que ce n'est pas possible. Du coup, ils ne viennent pas," regrette le maire. Autre point de discorde entre les parties. L'aspect esthétique de cette future antenne. Le maire promet que si celle devait être construite elle le serait sur un terrain privé et l'abri des regards. Enfin le plus possible.