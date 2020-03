À La Roche-sur-Yon, des parents d'élèves se mobilisent contre l'expulsion d'une famille

Depuis la rentrée, la FCPE se mobilise pour permettre à des élèves d'origine congolaise de continuer d'aller à l'école chaque matin. Eux et leurs parents viennent d'être déboutés de leur droit d'asile et ont l'obligation de quitter le territoire français.

Sollicitation des médias, des associations, lettres à la mairie, à la préfecture... Les parents d'élèves de la FCPE de l'école Jean Moulin à La Roche-sur-Yon s'activent depuis la rentrée de début mars pour aider une famille qui vient de République démocratique du Congo. Déboutée de sa demande de droit d'asile, elle a reçu dans le même temps l'obligation de quitter le territoire français. Un coup de massue pour les parents très impliqués dans la vie associative de La Roche-sur-Yon et qui ont créé des liens très forts avec des Yonnais.

Une famille bien installée à La Roche-sur-Yon

Après avoir pris la fuite de la République démocratique du Congo, le père parvient à quitter le continent africain grâce à des passeurs. Il arrive avec deux de ses quatre enfants à Nantes où il subit plusieurs mois de galère. Sa femme et leurs deux plus jeunes enfants les rejoignent peu de temps après.

ÉCOUTEZ - Le témoignage du père, dont la voix a été modifiée pour garder l'anonymat. Copier

En janvier, le centre d'accueil de demandeurs d'asile de La Roche-sur-Yon leur trouve un foyer. Ne pouvant pas travailler, le père s'engage dans plusieurs associations, pour aider. La mère, elle, obtient une promesse de CDI. Leurs deux plus grands enfants de 5 et 11 ans sont scolarisés à l'école primaire et maternelle Jean Moulin où ils se sentent bien. Mais le 20 février, c'est la douche froide : leur demande d'asile est refusée, ils doivent donc quitter le logement du cada. Dans la foulée, ils reçoivent l'obligation de quitter le territoire français.

Depuis, les parents d'élève soutiennent moralement la famille, réclament que soit à nouveau étudiée leur demande et qu'une solution de logement leur soit rapidement trouvée. La Cimade, une association d'aide aux migrants, apporte son aide dans les démarches juridiques. Elle affirme avoir déposé un recours auprès du tribunal administratif de Nantes.