A la Roche-sur-Yon, en Vendée, des réfugiés apprennent le français en chantant Joe Dassin

Une chanson de Joe Dassin pour aider des adultes étrangers à apprendre le français : à La Roche-sur-Yon, un atelier de quatre jours, organisé par deux associations, s'est terminé ce jeudi. Une dizaine de réfugiés ont pu se se former à la langue de Molière, enfin, plutôt la langue de Joe Dassin, avec la célèbre chanson : les Champs-Elysées.

Joe Dassin © Maxppp - picture-alliance

La chanson est un très beau support, explique l’animateur du groupe, Brice Terrié. Il est musicien intervenant pour Fuzz’Yon, association de musiques actuelles : « on travaille sur _la prosodie_, c’est-à-dire la mélodie et la rythmicité de la langue française. Chaque langue a une mélodie et une rythmicité propres. Ca nous permet d’apprendre la chanson et de comprendre de quoi elle parle ».

Les élèves, ce sont cinq femmes et cinq hommes, venus de Somalie, Erythrée Soudan et Kurdistan. Tous affichent une vraie volonté d'apprendre le français, et la méthode utilisée a beaucoup de succès. Cet apprentissage est indispensable pour trouver une place dans notre société. Ces ateliers musicaux sont un complément de cours classiques. Le tout s'inscrit dans un vaste programme d'accès à l'emploi, mis en place par l'association Yonnaise Sentinelle.