A La Rochelle et à Saintes, les petits commerçants essayent d'innover pour pallier les pertes économiques liées au reconfinnement. Ils se sont mis à la vente en ligne et propose quasiment tous le "Click & Collect"

A La Rochelle et à Saintes, les petits commerçants misent sur le Click & Collect

En Charente Maritime les petits commerçants se mobilisent pour continuer à vendre pendant le confinement. On entend de plus en plus parler du « Click & Collect », une technique qui consiste à payer sa commande sur internet puis à venir la chercher en magasin. Sauf que tous les commerçants ne sont pas à l’aise avec la vente en ligne

C’est ce qu’a constaté Catherine Borde Wohmann, gérante de « l’épicerie de Nina » dans le quartier du Marché à La Rochelle. Elle vient donc de créer le site « infos commerce, le quartier du marché ».Un site qui répertorie 80 commerçants du quartier et vous donne des infos utiles

Un service de livraison mutualisée est également proposé. Le lundi et le jeudi, vous pouvez vous faire livrer sur La Rochelle des fleurs, des livres, du vin ou des produits de l'épicerie.

Une plateforme de vente en ligne à Saintes

A Saintes c’est la mairie qui a mis en place une plateforme de vente en ligne. Ça s’appelle « Achetez à Saintes ». Une cinquantaine de commerçants vendent une partie de leurs produits. Parmi eux Elodie Panama, la gérante d’ « Intuitive » une boutique de prêt à porter féminin. Elodie l’assure : même en ligne, elle continue à apporter ses conseils aux clients.

David Vanachte rejoint lui aussi la plateforme « achetez à Saintes ». Il est responsable de la Cave Nicolas et livre ses clients à domicile. Même sur internet il continue à transmettre son savoir faire

Malgré l’enthousiasme des commerçants, les ventes en ligne sont encore loin de suffire. Tous le disent, si l’État ne les aide pas plus, ils devront peut-être mettre la clé sous la porte