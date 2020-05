A La Rochelle, la phase 2 du déconfinement démarre tambour battant

La Rochelle veut repartir au plus vite. Après les annonces du Premier ministre ce jeudi 28 mai autorisant la réouvertures des bars, restaurants et lieux culturels et l'accélération de la reprise de l'école, la ville est déjà plus que prête à entamer la phase 2 du déconfinement.

Les annonces du premier ministre Edouard Philippe étaient très attendues ce jeudi 28 mai après-midi pour la phase 2 du déconfinement qui débutera le 2 juin. Au programme, la réouverture des bars et restaurants, l’accélération de la reprise de l’école, et la relance du tourisme facilitée par l’abandon de la règle des 100 kilomètres. Ces mesures officialisées, la ville de La Rochelle n'attend pas pour les appliquer.

Un accueil élargi dans les écoles

Dès le 4 juin, les établissements élémentaires Pallissy et Bongraine, et les écoles élémentaires et maternelles Loti et Berthelot, identifiés comme prioritaires, mettront en place un dispositif d’accueil élargi 2S2C pour sport, santé, culture, civisme. En clair, deux jours par semaine les enfants feront des activités sportives ou culturelles sur le temps scolaire encadrés par des animateurs municipaux ou des intervenants extérieurs, des musées par exemple. Les deux autres jours, ils suivront des cours plus classiques. Objectif : accueillir au maximum 110 enfants en plus. D’autres écoles suivront.

"Le visage de La Rochelle va changer"

Avec la réouverture des bars et restaurants, « le visage de La Rochelle va changer » affirme le maire Jean-François Fountaine. Dès mardi 2 juin il y aura 35% de surface de terrasses en plus, il y en aura par exemple le long de l’eau sur le quai Valin et certaines rues seront piétonnisées comme la rue Verdière. La piétonnisation devrait d'ailleurs se développer à partir de mi-juin tout comme le développement du vélo.

Faire repartir le tourisme

Les grands monuments de La Rochelle vont rouvrir : l’hôtel de ville dès le 2 juin, les Tours la même semaine et l’Aquarium très prochainement. La piscine Lucien Maylin rouvrira elle le samedi 6 juin. La Ville va aussi lancer une campagne autant pour les habitants que pour les touristes pour montrer que l'on peut voyager dans le monde en entier sans quitter La Rochelle avec la grosse horloge qui rappelle Big Ben par exemple.