Depuis début juillet, sur le bassin des Chalutiers à La Rochelle, les enfants ont la possibilité de naviguer à bord de répliques miniatures d'un ferry et d'un chalutier.

A La Rochelle, les enfants conduisent ferry et chalutier

Un port miniature s'est installé sur le bassin des Chalutiers à La Rochelle. Les enfants peuvent y conduire les répliques d'un Corsica ferry et d'un chalutier "pêche arrière" de deux mètres de long. Les petits bateaux à moteur électrique peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes dont un adulte minimum. Le tour du bassin dure 15 minutes.

Officiellement, ce sont les parents qui conduisent mais "les enfants sont à la manœuvre" concède Alexis Courcaud qui gère le Port Miniature depuis début juillet. Une expérimentation qu'il réalise avec l'accord de la direction du port : "C'est vrai que tout le monde fait le tour du bassin à pieds mais c'est intéressant de le voir aussi côté mer, de passer au pied des grands catamarans etc."

Au départ, près de l'Office du Tourisme et de la Grande Roue, les enfants s'exclament à la vue des bateaux. Gaspard, cinq ans et demi, rentre de la mini excursion des étoiles plein les yeux : "J'ai conduit, j'ai même changé quelques vitesses !". Une expérience qu'il a partagée avec son papa, Charles, heureux de faire découvrir à son fils les plaisirs maritimes : "On est de La Rochelle donc faire tour du bassin, qu'il puisse piloter un petit bateau, c'est sympa pour lui."

L'an prochain, la flotte du Port Miniature pourrait s'agrandir avec un bateau de police ou de la SNSM.

L'activité est proposée tout l'été du lundi au dimanche au prix de cinq euros par personne.