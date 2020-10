A La Rochelle, les Restos du Cœur débordés face aux étudiants précaires

Au centre Bongraine des Restos du Cœur de La Rochelle, tous les samedis, des étudiants se pressent pour recevoir quelques sachets de pâtes, du pain et des fruits et légumes frais pour la semaine. Depuis le début du mois de septembre, ils sont près de 130 toutes les semaines contre une trentaine les années précédentes. Le nombre d'inscrits est passé de 100 à plus de 300 depuis le début de la crise sanitaire. Les bénévoles sont même obligés de prolonger les heures de distribution tant la file d'attente s'allonge. Et chaque semaine ils sont jusqu'à 50 nouveaux étudiants à s'inscrire pour pouvoir bénéficier des distributions.

Grâce à un système de points, on leur fourni des aliments et produits de première nécessité devenu complètement inaccessibles à leurs moyens. Nathalie Lizot est la responsable du centre : "Quand je dis qu'ils n'ont rien à manger c'est que certains font les poubelles, c'est ça la réalité !"

Une aide essentiel pour Bilel, 21 ans étudiant en Physique-Chimie. Il vit à La Rochelle depuis 3 ans mais c'est la première fois qu'il est obligé d'avoir recours aux Restos du Coeur pour se nourrir : "Depuis mars dernier c'est compliqué. Avant je faisais du service dans les restaurants mais ils n'ont plus besoin d'étudiants. Alors c'est nécessaire de venir ici pour finir le mois."

La crise du coronavirus touche de plein fouet ces étudiants qui se confient parfois à la responsable Nathalie Lizot : "Ils n'ont pas eu de jobs d'été donc pas d'argent pour l'année. Certains avant étaient aidés par leurs parents qui eux-même sont touchés par la crise ou par des chômages partiels donc ne peuvent plus les aider. Des étudiants pensent même à arrêter leurs études et ça je trouve ça intolérable !"

Habituellement les distributions se font entre 9 heures et 11 heures du matin mais devant une telle affluence, les bénévoles sont obligés de prolonger jusqu'à 13 heures. Dès 11 heures certains produits frais manquent, surtout les produits frais. Nathalie Lizot espère pouvoir organiser de nouvelles ramasses pour récupérer les invendus de la grande distribution.