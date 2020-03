A la Rochelle pas plus de 50 personnes en même temps sur le marché central pour cause de Coronavirus

Pour lutter contre la propagation du COVID 19, la ville de La Rochelle prend de nouvelles mesures. Les marchés alimentaires restent ouverts aux heures habituels, mais le marché central n' accueillera pas plus de 50 clients en même temps.

La ville de La Rochelle pour faire face à l'épidémie de coronavirus, encadre un peu plus l'ouverture des marchés. Le maire de la ville Jean-François Fountaine a annoncé une série de mesures pour protéger les agents et la population. Tous les marchés alimentaires restent ouverts comme d'habitude, le mercredi à Villeneuve-les-Salines,le jeudi à Port-Neuf, le vendredi à Mireuil, le dimanche à La Pallice et tous les jours pour le marché central.

Marché alimentaire © Maxppp - Joel Le Gall

le marché central sous contrôle

A la Rochelle des mesures spécifiques ont été prises pour le marché central. L'accès sera filtré entre 8 heures et 14 heures et 50 personnes au plus pourront faire leurs courses en même temps. Un circuit sera par ailleurs matérialisé pour éviter que les clients ne se croisent.

Sécurité des habitants isolés et des plus démunis

Le service santé se charge d'appeler actuellement les 280 personnes vulnérables recensées sur le fichier canicule pour prendre des nouvelles et rappeler les consignes de confinement. Les personnes seront mises le cas échéant en rapport avec le CCAS (centre communal d'actions sociales). Le CCAS est également en contact avec les personnes sans domiciles et les associations qui les accompagnent. Dans le même temps des places d'hôtel supplémentaires devraient être ouvertes par les services de l' Etat. L'épicerie sociale et solidaire de Mireuil va également rouvrir pour permettre la distribution de produits alimentaires à ses bénéficiaires de même que la salle de l'Arsenal restera à la disposition du Secours Populaire .

La collecte des déchets est maintenue.

La collecte des déchets ménagers (poubelles bleues) et celle des déchets recyclables (poubelles jaunes) sont maintenues aux jours habituels.

Collecte des déchets © Maxppp - Rémy Perrin

Plus de bus de mer ni de sports nautiques

La réduction des déplacements conduit également la ville à suspendre les bus de mer, les passeurs et navettes du Gabut-Ville en bois à compter de ce vendredi. Les bus de ville eux continuent de rouler mais à des horaires adaptés à partir de lundi 23 mars. www.yelo-larochelle.fr horaire

La préfecture a par ailleurs interdit la pratique de tous les loisirs nautiques en groupe ou en individuel jusqu'au moins au 31 mars.